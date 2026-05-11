İbrahim Erkal'ı vefatının 9. yılında sevenleri andı! 'Seni anlatırken hâlâ içim titriyor'

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu kimliğiyle hafızalarda yer eden İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile hayatını birleştirmişti. Çiftin kızları Dilara Hatice 2004’te, oğulları Erenalp ise 2005 yılında dünyaya geldi. Sanatçının küçük kızı Elif Su ise Erkal’ın beyin kanaması geçirmesinden yalnızca 12 gün önce doğmuştu.

Ünlü sanatçı, evinin otoparkında geçirdiği talihsiz kazanın ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, 11 Mayıs 2017’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Erkal’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

'DOKUNDUĞUN HER KALPTE YAŞAYACAKSIN'

İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal, babasının ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, “Hayatım boyunca taşıyacağım en güzel şey, bana bıraktığın sevgi oldu” sözleriyle başlayan duygusal bir mesaj yayımladı. Babasının sevgisini ve hatırasını her zaman yaşatacağını belirten Dilara Erkal, “Sen sadece bende değil, dokunduğun her kalpte hep yaşayacaksın” ifadelerini kullandı.

'SENİ ANLATIRKEN İÇİM TİTRİYOR'

Sanatçının eşi Filiz Erkal da yaptığı paylaşımda yıllar geçse de acısının dinmediğini dile getirdi. “Tam 9 yıl geçti… Ama ben hâlâ seni anlatırken içim titriyor” diyen Filiz Erkal, eşinin hayatındaki en büyük sevgi ve en büyük eksiklik olduğunu ifade ederek, onu özlem, sevgi ve dualarla andığını söyledi.