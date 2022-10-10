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İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı... 4 gırgır satın aldı!

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#İbrahim Çelikkol#Birce Akalay#Natali Yarcan
İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı... 4 gırgır satın aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:50

Eşi Mihre Mutlu’dan ayrıldıktan sonra Natali Yarcan’la aşk yaşamaya başlayan İbrahim Çelikkol, balıkçılık işine girdi. Yatırımını meslektaşlarından farklı olarak denize yapan oyuncu, 4 balıkçı teknesi satın aldı.

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Geçtiğimiz haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Natali Yarcan’la aşk yaşamaya başlayan İbrahim Çelikkol, oyunculuk dışında yeni bir sektöre girdi.

En son Birce Akalay’la birlikte dijital platformda yayınlanan “Kuş Uçuşu” adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, inşaat, turizm gibi sektörlerle ilgilenen ünlü meslektaşlarının aksine denize yatırım yaptı.

Halk arasında ‘gırgır’ diye bilinen 4 adet balıkçı teknesi satın alan ünlü oyuncu, teknelerini Riva’da yaşayan balıkçılara emanet etti.

İbrahim Çelikkol kesenin ağzını açtı... 4 gırgır satın aldı

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Riva’daki balıkçılara yeni bir gelir kaynağı sunan ünlü oyuncu, 1 Eylül’de av yasağının bitmesiyle birlikte teknelerini suya indirdi.

Çelikkol’un Riva’da balık avına başlayan teknelerden ciddi bir gelir elde ettiği öğrenildi.

Mihre Mutlu’dan ayrıldıktan sonra Riva’daki evini Mehmet Dinçerler ve Hadise’ye kiralayan ünlü oyuncunun bu kez kendisine kulübe tarzı özel bir yer yaptırdığı da öğrenildi.

Zamanının çoğunu burada geçiren Çelikkol ünlü dostlarını da kulübesinde ağırlıyor.

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