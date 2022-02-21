İbrahim Büyükak ablalarından 37 yıl sonra aynı poz!

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Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak (38), ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Büyükak’ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay ile sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar da yoğun ilgi görmüştü.