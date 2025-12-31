Huzurevine yerleşen usta sanatçı Zihni Göktay: İnsan eti ağırdır!

Haberin Devamı

Kamuoyunda oluşan; “Yalnız bırakıldı” algısını reddeden Göktay, kızının kendisine evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Huzurevinde son derece mutlu olduğunu vurgulayan Zihni Göktay, kızı hakkında yapılan; “Babasına bakmıyor” eleştirilerine tepki gösterdi. Kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: “İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum.”

Maltepe ’deki bakımevinde kalan 79 yaşındaki Zihni Göktay odasında Hürriyet’e konuşmuştu. Sanatçı röportajında şunları söylemişti:

“Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu’ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. İlaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım ‘Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız’ dedi. Ev bitince karar vereceğiz.”