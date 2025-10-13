'Huysuz Virjin'in vasiyeti gerçekleşti!

Haberin Devamı

YEĞENLERİN AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Seyfi Dursunoğlu’nun ölümünün ardından, sanatçının 15 milyon TL’yi bulan servetini ÇYDD’ye bağışladığı vasiyeti kamuoyunun gündemine gelmişti. Dursunoğlu’nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, mirasta hak sahibi olduklarını öne sürerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddetti. Mahkeme kararıyla birlikte, Seyfi Dursunoğlu’nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne devri resmen onaylandı.

VASİYET RESMEN UYGULANDI

Gazeteci Müge Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakıldığı mahkemede gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Böylece Seyfi Dursunoğlu’nun uzun süredir beklenen vasiyeti resmen yerine getirildi.

Seyfi Dursunoğlu’nun etkileyici hikâyesini konu alan tiyatro oyununda Dursunoğlunu canlandıran Armağan Çağlayan da gelişmenin ardından, “Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…” notuyla sanatçıyı andı.

SEYFİ DURSUNOĞLU 2020’DE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Seyfi Dursunoğlu, “Huysuz Virjin” karakteriyle sahne sanatlarına ve eğlence dünyasına damga vurmuştu. KOAH hastalığı bulunan Dursunoğlu, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde, 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

VASİYETİNDE NELER VARDI



Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.

‘BİRBİRLERİNE GİRMESİNLER’



Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: “Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin’le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı’na emanet etti.

Seyfi Dursunoğlu, 1970’den 2000’li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

