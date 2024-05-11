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Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı

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#Hülya Koçyiğit#Yeşilçam#Oyuncu
Hülya Koçyiğitten takipçilerine uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 11:57

Oyuncu Hülya Koçyiğit, takipçilerini adını açılan sahte hesaplara karşı uyardı.

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Koçyiğit, Instagram sayfasında yazılı açıklama yayınladı:

"Benim x (twitter) hesabım yoktur. Resmi olarak kullandığım tek sosyal medya hesabım ‘hulyakocyigitresmi’ profil adıyla instagram’dır.

Adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabını ve hesabın yazdıklarını ciddiye almamanızı bir kez daha bilginize sunarım.

Ve sahte hesaplar açıp, kıymetli zamanını bu işlere harcayanlara açıp kitap okumalarını, bilimden, sanattan, spordan faydalanarak ruhlarını beslemelerini sevgiyle tavsiye ederim."

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#Hülya Koçyiğit#Yeşilçam#Oyuncu

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