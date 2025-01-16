Hülya Avşar'dan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...

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Kutlamaya diğer aile üyeleri de katıldı. Hülya Avşar çıkışta muhabirlere “Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz” dedi. Ünlü sanatçı, rol aldığı “Aşkın Dünkü Çocukları” filmi için “Çok güzel bir film oldu. Ben orada konuk oyuncuyum, onu baştan belirteyim de sonra izleyenler ‘Bu kadar mıymış’ rolü demesinler. 31 Ocak’ta vizyona girecek” diye konuştu.

HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR



Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yeni ilişkisi için “Haberim var, mutluluklar diliyorum” diyen Avşar, evlenirlerse düğünlerine gitmeyeceğini de söyledi: “Her şeyin bir sınırı var.”

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Kaya Çilingiroğlu , çocukları Kaya ve Zehra ile fotoğraf çekilirken Hülya Avşar’ın da eğlenceli anları dikkat çekti.

Sanatçı, menajerlerle ilgili tartışmanın gereksiz yere büyütüldüğünü savundu:

“Ben bireysel güce inanıyorum. Kendini yetiştirmelisin. Kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı. Dolayısıyla ben öyle bir şey yaşamadım. Ama çok büyütüyorlar olayları.”

Avşar, sektörde geçmişte de tekelleşme olduğunu söyledi:

“Ertem Eğilmez’in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film yapamıyordu. Bu, aslında işin bir getirisi. Hayat bu; güçlü olan, güçsüz olanı yiyecek. Bu kadar basit. Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Her meslekte var bu.”