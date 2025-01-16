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Hülya Avşar'dan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Kaya Çilingiroğlu
Hülya Avşardan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:23

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra’nın doğum gününü önceki akşam Tarabya’daki Kıyı Balık’ta kutladı.

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Kutlamaya diğer aile üyeleri de katıldı. Hülya Avşar çıkışta muhabirlere “Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz” dedi. Ünlü sanatçı, rol aldığı “Aşkın Dünkü Çocukları” filmi için “Çok güzel bir film oldu. Ben orada konuk oyuncuyum, onu baştan belirteyim de sonra izleyenler ‘Bu kadar mıymış’ rolü demesinler. 31 Ocak’ta vizyona girecek” diye konuştu.

Hülya Avşardan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...

HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yeni ilişkisi için “Haberim var, mutluluklar diliyorum” diyen Avşar, evlenirlerse düğünlerine gitmeyeceğini de söyledi: “Her şeyin bir sınırı var.”

Hülya Avşardan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...

Kaya Çilingiroğlu, çocukları Kaya ve Zehra ile fotoğraf çekilirken Hülya Avşar’ın da eğlenceli anları dikkat çekti.

GÜÇLÜ OLAN GÜÇSÜZÜ YER!

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Sanatçı, menajerlerle ilgili tartışmanın gereksiz yere büyütüldüğünü savundu:

“Ben bireysel güce inanıyorum. Kendini yetiştirmelisin. Kimsenin seni lanse etmesine ihtiyacın olmamalı. Dolayısıyla ben öyle bir şey yaşamadım. Ama çok büyütüyorlar olayları.”

Hülya Avşardan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...


Avşar, sektörde geçmişte de tekelleşme olduğunu söyledi:

“Ertem Eğilmez’in bir grubu vardı, onların dışında hiç kimse doğru düzgün film yapamıyordu. Bu, aslında işin bir getirisi. Hayat bu; güçlü olan, güçsüz olanı yiyecek. Bu kadar basit. Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Her meslekte var bu.” 

Hülya Avşardan tartışılacak sözler: Güçlü olan güçsüzü yer...

Hülya Avşar, eski kayınvalidesi Gülümser Çilingiroğlu için “Eski diye bir şey yok, o benim her zaman kayınvalidem, canım” dedi. Gülümser Çilingiroğlu, Avşar’ı düzeltti: “Kayınvalide değil, anne.”

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Kaya Çilingiroğlu

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