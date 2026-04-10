Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Hastaneden ayrılırken soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“İbrahim Bey çok iyi. İki güne kadar normal odaya çıkacak. Güldük, keyfi yerinde. Bir sorun yok. Ben de iyiyim, her şey yolunda.”

DİZİ BİTTİ, DİJİTALE DÖNECEĞİM



Sona eren dizi projesi hakkında da konuşan Hülya Avşar, “Dizimiz maalesef bitti. Ben de artık dijitaldeki programıma döneceğim. Zaten çok keyif alıyordum onu yaparken, devam ettireceğim. Onun dışında bir şarkı çıkaracağım. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz sürekli” dedi.

Avşar’a genç oyuncu Sera Kutlubey’in “Teniste iddialıyım, Hülya Avşar’la maç yapmak isterim” açıklaması hatırlatıldı.

Sanatçı, “Ben ona haber gönderdim, kendisi ne zaman uygun görürse oynarız. Ben tenis oynayan herkese çok sevgiyle bakıyorum. Hoşuma gidiyor. Tenis oynamak isteyen herkesle oynarız” diye konuştu.