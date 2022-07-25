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Hülya Avşar: Sorun Bill Gates beni tanıyor mu?

#Hülya Avşar#Bill Gates#Bodrum
Hülya Avşar: Sorun Bill Gates beni tanıyor mu

Hülya Avşar önceki gün Bodrum’daydı. Avşar, Bill Gates’in teknesinin Bodrum’da olduğunu öğrenince espri yaptı: “Bill Gates’e sorun, beni tanıyor mu?”

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Hülya Avşar önceki gün Bodrum Yalıkavak Marina’da köpeği Güllü ile görüntülendi.

Avşar, muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirerek esprili bir şekilde şunları söyledi:

“Bugün ben sizinle röportaj yapacağım. Anlatın bakalım nasıl geçiyor Bodrum? Kimler gelip gidiyor?” Gazetecilerin “Bill Gates’in teknesi burada” demesi üzerine sanatçı, “Sorun bakalım Bill Gates’e, beni tanıyor mu?” dedi.

Hülya Avşar: Sorun Bill Gates beni tanıyor mu

Hülya Avşar’a hayranları da yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı, fotoğraf çektirmek isteyenler yüzünden arabasına ulaşmakta zorlandı. Avşar, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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