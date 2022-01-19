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Hülya Avşar: Mekan görevlileri ‘Sizi kaçıralım’ dedi

#Hülya Avşar#Hülya Avşar İnstagram#Hülya Avşar Kimdir
Hülya Avşar: Mekan görevlileri ‘Sizi kaçıralım’ dedi
Deniz BOY

Hülya Avşar yemek yediği mekanı arka kapıdan terk etti, muhabirler nedenini sorunca şöyle yanıt verdi: “Vallahi ben de anlamadım, mekan görevlileri sizi arkadan kaçıralım dedi.”

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Gerekirse simit yeriz” açıklamasıyla uzun süre konuşulan Hülya Avşar, önceki gün İstanbul’un en lüks restoranlarından Etiler Papermoon’da arkadaşlarıyla yemek yedi.

Yemeğin sonunda ünlü sanatçının aracı, mekanın arka kapısına getirildi. Arka taraftaki ağaçların arasında gizlenmeye çalışırken görüntülenen Hülya Avşar, “Neden arka kapıdan çıkıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Vallahi ben de anlamadım. Mekan görevlileri ‘sizi arkadan kaçıralım’ deyince ben de tamam dedim.”

Hülya Avşar: Mekan görevlileri ‘Sizi kaçıralım’ dedi

'SİMİT YERİZ' SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI!

"Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlatırız" sözleriyle çok konuşulan Hülya Avşar sözlerinin farklı yerlere çekildiğini söylemişti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü sanatçı " Kendim kazandım, hala kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim" demişti...

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KENDİM KAZANDIM!

1-Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “Simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı

2-Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.”

 

 

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