Hülya Avşar: Manukyan’ı oynamak isterdim

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Hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra Avşar, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Televizyon projesi teklifleri geldiğini fakat içine sinen bir iş olmadığını söyleyen Hülya Avşar, “Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı, izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim.”

Hülya Avşar'a yemekte kızı Zehra Çilingiroğlu da eşlik etti!

Bırakıyor musunuz yalnız kalalım

HÜLYA Avşar’ın bir süredir işinsanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir mekânda birlikte fotoğrafları çekilen ikiliden Avşar, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde buluştu.

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Bir yakınlarının ameliyatına refakat eden ikili, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar, hastaneden ayrılmadan önce soruları yanıtladı. Daha önce yaptığı “Instagram’ı olan bir sevgili istemem” açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” sorusu üzerine kahkaha attı ve şöyle dedi: “Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet.”