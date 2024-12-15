Hülya Avşar iddialı konuştu: Hayatta evlenmem!

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Kendi YouTube kanalında yayınladığı “Bir Hülya Avşar Sohbeti” adlı programda ünlü konuklarına sorular yönelten Hülya Avşar, bu kez izleyicilerden gelen soruları kendi yanıtladı.

Hayranlarının sorularına içtenlikle yanıt veren ünlü sanatçı, bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulunca şöyle konuştu:



“Bir daha evlenmeyi düşünmem için sebep var mı sizce? Ben özgürlüğü çok seviyorum. Evlendim, onu da gördüm. Çocuğum da var. ‘Eve gideyim, herkes beni bekliyor’ telaşı yaşamıyorum, hayatta evlenmem. Flört etmek bile zor geliyor şu anda.”

HELİN BENİM KARDEŞİM

Bir dönem Hülya Avşar’la ilgili sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri, Helin Avşar’ın sanatçının kardeşi değil, kızı olduğu iddiasıydı. Ünlü sanatçı, bu konuyla ilgili soruya da net bir yanıt verdi, Helin Avşar’ın kardeşi olduğunu söyledi:

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“Yıllar öncesinden bir şey yazıyorlar. Ona ne kadar cevap verirsen ver, yine aynı şeyleri yazmaya devam ediyorlar. Helin’le aramızda çok yaş farkı var. Doğursaydım Helin kadar kızım olabilirdi. Ben, Leyla ve Helin; üçümüzü de annem doğurdu. Leyla’yla artık kocaman olmuşuz, erkek çocuk istiyorlar evde. Saat 01.30 falandı. Teyzem ‘erkek’ diye bağırıyor. Helin doğmuş, teyzem onun göbek bağını görüp erkek zannetmiş. Leyla ile biz büyüttük onu. Helin kardeşim. Kızım olsaydı da hayır demezdim.”