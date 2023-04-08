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Hulusi Kentmen'in vasiyetini torunu yerine getirdi

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#Hulusi Kentmen#Melek Kentmen#Hulusi Kentmen Tiyatrosu
Hulusi Kentmenin vasiyetini torunu yerine getirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:39

Yeşilçam’ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen’in 1961 yılında açtığı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapattığı Hulusi Kentmen Tiyatrosu, torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu. Dedesinin vasiyetini yerine getiren Melek Kentmen, ilk olarak “Yeşilçam Müzikali”ni seyirciyle buluşturacak.

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TÜRK sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kurmuş, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle bir süre sonra kapatmak zorunda kalmıştı. 1993 yılında vefat eden usta oyuncunun torunu Melek Kentmen, Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nu yıllar sonra yeniden kurdu. Kentmen, hem dedesinin vasiyetini yerine getirmek hem de adını yaşatmak istediği için bu kararı aldığını söyledi.

Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona “Yeşilçam Müzikali” ile başlayacak. Ferhat Uludere’nin yazdığı, Cenk Yüksel’in yönettiği eserde 20 oyuncu rol alıyor.

Hulusi Kentmenin vasiyetini torunu yerine getirdi

Hulusi Kentmen Tiyatrosu’nun ilk projesi “Yeşilçam Müzikali”nde 20 oyuncu rol alıyor.

İLK GECENİN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Cenk Yüksel aynı zamanda müzikalin başrolünü Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem’le paylaşıyor. Mayıs ayında perde açacak olan “Yeşilçam Müzikali”nin ilk gecesinden elde edilecek gelir depremzedeler için bağışlanacak. Sonraki süreçte de Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne düzenli olarak bağış yapılacak.

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Hulusi Kentmenin vasiyetini torunu yerine getirdi

Melek Kentmen

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#Hulusi Kentmen#Melek Kentmen#Hulusi Kentmen Tiyatrosu

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