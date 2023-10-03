‘Hükümet Bey’in ‘Bülbül’ isyanı

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Fatih Yıldırım, yazıp yönettiği “Hükümet Bey” filminin 6 Ekim’de seyirciyle buluşacağını duyurdu. Aynı gün ünlü komedyen Ata Demirer’in “Bursa Bülbülü” filminin de vizyona girecek olması, Yıldırım’ı isyan ettirdi:

“Bazı dev bütçeli yapımlar, adeta tekel olabilmek ve düşük bütçeli filmlerin yaşam alanını kısıtlamak için ayak oyunlarına başvuruyor. Daha önce dijital platformlarda seyirci karşısına çıkan ‘Bursa Bülbülü’ şimdi de sinemada gösterime giriyor. Fakat seçilen tarih ve filmin normal sinema bileti fiyatının çok altında bir fiyatla gösterime girmesi düşündürücü. Bu, karıncalarla fillerin savaşı.”

ZARARI TÜRK SİNEMASI GÖRÜYOR

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu film zaten dijital platformlardan fazlasıyla maddi getiri sağlamış durumda. Kampanya adı altında bilet fiyatlarının çok altında ücretlendirilmesi, Hükümet Bey’in yaşam alanını daraltmaktan ve seyirciyi daha popüler olana yönelmekten başka bir amaç taşımıyor. Bu durum hem sektördeki rekabet edilebilirliği yok ediyor, hem de sinemamızda hiç kimsenin istemeyeceği tekelleşmeye hizmet ediyor. Sonuçta zararı Türk sineması görüyor.”

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Çekimleri Şanlıurfa’da yapılan “Hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş başrolde.

Önce dijitalde yayınlandı

Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de Özge Özacar’la birlikte başrolünü üstlendiği “Bursa Bülbülü” filmi geçtiğimiz ocak ayında bir dijital platformda seyirciyle buluşmuştu. “Bursa Bülbülü”nü beyazperdeye de taşımak isteyen ünlü komedyen, filmin 6 Ekim’de vizyona gireceğini duyurdu.