Hollywood’un son starı Alican Barlas!

Türk oyuncu Alican Barlas’ın Los Angeles’taki çalışmaları, meyvelerini vermeye başladı. Daha önce ünlü sinema yıldızı Denzel Washington ile “Equalizer 2” filminde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez “Christmas with the Chosen: The Messengers” filmi için kamera karşısına geçti. Hz. İsa’nın müritlerinden Egeli Tychicus karakterini canlandıran Alican Barlas’a filmde Sara Anne ve Lara Silva eşlik etti. Filmin çekimleri Utah’ta, yazar ve yönetmen Dallas Jenkins tarafından gerçekleştirildi.

GİŞE BAŞARISI

Amerika’da 1 Aralık’ta vizyona giren “Christmas with the Chosen: The Messengers”, gişede büyük bir başarıya imza attı. Ön satış duyurusuyla 12 saat içinde 1.5 milyon bilet satışı yapıldı. Yapım şu ana kadar 12 milyon 160 bin dolar hasılat elde etti.

Sonraki filminde başrolde

Alican Barlas, “Christmas with the Chosen: The Messengers”ın ardından “Winter in LA” filmi için kamera karşısına geçti. Barlas’ın bu kez başrolde yer aldığı filmin 2022’de vizyona girmesi planlanıyor.