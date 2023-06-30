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Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

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#Alan Arkin#Little Miss Sunshine#The Kaminsky Method
Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 19:47

Hollywood'dan bir yıldız kaydı...Birçok ödüllü filmde rol almanın yanı sıra kendisi de Oscar ve BAFTA gibi saygın sinema ödüllerini kazanan deneyimli oyuncu Alan Arkin hayata veda etti.

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KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM İLE GENÇ KUŞAKLARIN HAFIZASINA KAZINDI
Ünlü oyuncu, Little Miss Sunshine adlı filmde canlandırdığı büyükbaba karakteriyle orta ve genç kuşağın hafızasına kazınmıştı. Alan Arkin 89 yaşındaydı.

Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

HABERİ ÇOCUKLARI DUYURDU
Arkin'in ölümü oğulları Adam, Matthew ve Athony tarafından aile adına yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada "Babamız, hem bir sanatçı hem de insan olarak doğasından gelen eşsiz bir güce sahipti. Sevgi dolu bir baba, büyük baba ve büyük büyükbaba olarak hayranlık uyandırıyordu ve çok özlenecek" denildi.

26 Mart 1934'te New York'ta dünyaya gelen Alan Arkin, henüz küçük bir çocukken ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşındılar.

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Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

 

SANAT HAYATINA MÜZİK GRUBUYLA BAŞLADI
Arkin, daha çocukluk çağlarında oyunculuk dersleri almaya başlamıştı. Fakat sanat kariyerine The Tarriers adlı halk şarkıları seslendirdikleri müzik grubuyla başladı. 1956 yılında yarattıkları The Banana Boat Song, daha sonra dönemin ünlü şarkıcısı Harry Belafonte tarafından meşhur edildi.

Alan Arkin'in bu grupla serüveni kısa sürdü. Gruptan ayrıldıktan sonra oyuncu olmaya yöneldi. 1060'larda Alan Arkin, Chicago'ya gitti ve Second City adlı doğaçlama komedi grubunun üyelerinden biri haline geldi.

Bir süre "hayatımı kurtardı" dediği bu grupla çalıştıktan sonra 1961 yılında ilk Broadway deneyimini yaşadı. İki yıl sonra da Enter Laughing adlı eserdeki performansıyla Tony Ödülü'nü kazandı.

Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

SONRA SİNEMAYA GEÇTİ
Daha sonra sinemaya geçen Alan Arkin, ilk Oscar adaylığını 1967 tarihli The Russians Are Coming, The Russians Are Coming ile aldı.

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca Arkin, 100'den fazla filmde kamera karşısına geçti. 1968 yılında The Heart is a Lonely Hunter adlı filmde bir Oscar adaylığı daha kazandı. 1990'da Edward Scissorhands ve 1992'de Glengarry Glen Ross adlı yapımlarda rol aldı.

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Alan Arkin, daha yakın dönemlerde, 2007 yılında kamera karşısına geçtiği Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) adlı filmle yardımcı erkek oyuncu dalında Akademi Ödülü'nü sonunda evine götürdü.

Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

MICHAEL DOUGLAS İLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Alan Arkin, kariyerinin ve yaşamının son döneminde Michael Douglas ile birlikte The Kaminsky Method adlı yapımda oynamıştı. Diziyi, iki yıl önce bırakan Arkin o dönemde bu konu hakkında "kendini bir patikadan aşağıya inen bir at gibi hissettiğini" söylemişti.

Sinema dünyasından acı haber geldi: Ünlü oyuncu Alan Arkin hayata veda etti

ÜÇ EVLİLİK YAPTI
Alan Arkin, hayatı boyunca üç kez evlendi. İlk evliliğini 1955 ile 1961 arasında Jeremy Yafffe ile yaptı. Ardından 1964 ile 1994 arasında Barbara Dana ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini ise 1996 yılında Suzanne Newlander ile yaptı. Arkin'in üç çocuğunun yanı sıra iki tane de torunu bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alan Arkin#Little Miss Sunshine#The Kaminsky Method

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