Hollywood yıldızları böyle genç kalıyor: Önce eşini sonra kendini buzlu sulara sokup video çekti

Haberin Devamı

Bu basit rutinler söz konusu olan ünlü Hollywood yıldızları olunca elbette bu basitlikte kalmıyor. Dünya çapında milyonlarca kişiyi sinema salonlarına çeken ya da insanların evlerinde ekran karşısına geçerek izlediği oyuncular çok daha sıkı çalışmaya mecbur kalıyor.

İster uzun yıllar dinç ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmak için isterse de rollerinin gerektirdiği fiziksel değişimlerden geçmek için olsun Hollywood yıldızlarının büyük bir kısmı kişisel antrenörler, diyetisyenler ve her alandan sağlık profesyonelleriyle sıkı iş birlikleri yaparak yaşıyor.

Josh Brolin, ilerleyen yaşlarında canlandırdığı Marvel karakteri Thanos'la birlikte kariyerinde yeniden büyük bir yükselişe geçti

Haberin Devamı

Bu isimlerin başında da son yıllarda özellikle Marvel filmleriyle karşımıza çıkan ve ününe ün katan Hollywood’un emektar isimlerinden Josh Brolin var. 80’li yılların ortalarında başladığı oyunculuk kariyeri başlarda istediği gibi başarılı gitmese de, 2007’de rol aldığı No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) filminden itibaren yükselişe geçen Brolin şimdiler de yapımcı ve yönetmenlerin gözdesi konumunda.

Brolin ve eşi genç ve sağlıklı kalmak için sabahları buzlu su dolu küvete giriyorlar

Oscar adaylığı alan ve sayısız ödülü de kucaklamış olan deneyimli aktör son yıllarda özellikle Avengers ve Deadpool gibi Marvel yapımlarında oynadığı kötü adam rolleriyle adından söz ettirdi. İki film serisinde de bu fantastik evrenlerdeki kötü adam karakterlerini canlandıran Brolin başarılı oyunculuğuyla en az filmlerin kahramanları kadar sevildi.

Usta aktör, 2013 yılında Oldboy filminin setinde kişisel asistanlığını yapan Kathryn Boyd'la evlendi... Çiftin iki kızı var

Haberin Devamı

Bu rollerinden sonra önü açılan ve teklif üstüne teklif alan 55 yaşındaki usta oyuncu şimdilerde iddialı western dizisi Outer Range’de başrol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği üstü çıplak pozları hayranlarıyla paylaşan ve rolüne hazırlanmak için nasıl çalıştığını hayranlarıyla paylaşan Josh Brolin, bu kez de Instagram takipçilerine sağlıklı yaşam reçetesini “aile boyu” nasıl uyguladıklarını gösterdi.

Rolleri için sıkı egzersiz süreçlerinden geçen Josh Brolin buzlu suya girmekte zorlanmadı ancak eşi için bu deneyim çok kolay olmadı

Dizisinin çekimlerinin sürdüğü Santa Fe, New Mexico’ya ailesiyle birlikte giden ve bir süredir orada yaşayan Josh Brolin, çektiği videoları Instagram’da paylaşarak güne nasıl başladıklarını 3 buçuk milyona yakın takipçisine sundu. Brolin videosuna “Herkese günaydın. Santa Fe’de güzel bir sabah. Bu sabahki videomuz bize soğuk banyoyu ve yüksek oktavlı nefes tekniğini sevdiren yönetmen Paul Thomas Anderson için” sözleriyle başladı.

Haberin Devamı

Josh Brolin’e bu buzlu suya girerek yapılan sabah egzersizinde 35 yaşındaki eşi Kathryn Brolin de eşlik etti. Josh Brolin önce buzlu suyla doldurulmuş küvete giren eşini videoya aldı, sonra da aynı buz gibi suya kendi girdi. Bu insana dinçlik ve gençlik sağlayan buzlu banyo seansının ardından da çift, New Mexico dağlarına bakan evlerinin bahçesinde iki küçük kızlarıyla koşup eğlendi.

Sabahki dinçlik seansından sonra Kathryn Boyd, kızlarıyla koşup oynadı

55 yaşındaki Josh Brolin, 35 yaşındaki eşi Kathryn Boyd ile, 2013’de rol aldığı Oldboy filminin setinde tanıştı. Kathryn Boyd, filmde usta aktörün kişisel asistanı olarak görev yapıyordu. 2015’te nişanlanan çift 2016’da evlendi. Çiftin bir üç biri de beş yaşında iki kızı var. Bu, Kathryn Boyd’un ikinci, Brolin’in de üçüncü evliliği. James Brolin’in ilk evliliğinden de bir kızı ve bir oğlu var.