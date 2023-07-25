×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hollywood yıldızı Christian Bale Kapalıçarşı’da!

Güncelleme Tarihi:

#Christian Bale#Kapalıçarşı#Tom Cruise
Hollywood yıldızı Christian Bale Kapalıçarşı’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 08:47

Kapalıçarşı, Tom Cruise’un ardından bir başka Hollywood aktörünü daha ağırladı.

Haberin Devamı

“Makinist”, “Batman”, “The Fighter” filmleriyle tanınan Christian Bale de önceki gün çarşıyı gezdi.

Tom Cruise, İstanbul’a “Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma” filminin ikinci bölümünün çekimleri için yönetmen Christopher McQuarrie ile birlikte mekân bakmaya gelmişti.

Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı, Cruise ve film ekibinin inceleme yapması için açıldı. Ünlü aktör ile yönetmen, Tarihi Yarımada’daki hanları da dolaştı.

Hollywood yıldızı Christian Bale Kapalıçarşı’da

GEZMEYE GELDİ

İstanbul’a turistik amaçlı gelen Christian Bale’in de şehirdeki duraklarından biri Tarihi Yarımada oldu. Kapalıçarşı’nın çatısında poz veren Oscar’lı yıldızın fotoğrafı, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu isimli bir sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Haberin Devamı

Hollywood yıldızı Christian Bale Kapalıçarşı’da

Ünlü aktör Christian Bale, Kapalıçarşı’nın çatısına çıkarak fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Christian Bale#Kapalıçarşı#Tom Cruise