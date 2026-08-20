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Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

Güncelleme Tarihi:

#Hilmicem İntepe#Pırıl Atasev#Nikah
Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

Hilmi Cem İntepe ve sevgilisi Pırıl Atasev, önceki akşam Sarıyer’de düzenlenen törenle evlendi.

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Nikâh öncesi konuşan İntepe, “Biz bu yola yurtdışında ufak bir organizasyon yaparız diye çıktık. Vize problemi yaşadık. O yüzden erteledik de erteledik. Sonunda burada yapmaya karar verdik” dedi.

Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

Pırıl Atasev ise “Hilmi Cem nasıl bir eş olacak?” sorusuna, “İlişkinin başından beri benim kocam gibiydi zaten o. 4 senedir aynı evde yaşıyoruz. Bugün sadece nikâh kıyıp aynı eve döneceğiz” yanıtını verdi.

Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

Pırıl Atasev evden çıkarken beyaz bir takım giydi.

Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız’la poz verdi.
Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

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Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

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Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

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#Hilmicem İntepe#Pırıl Atasev#Nikah

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