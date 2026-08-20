Hilmicem evlendi... Ünlüler düğüne akın etti

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00
Hilmi Cem İntepe ve sevgilisi Pırıl Atasev, önceki akşam Sarıyer’de düzenlenen törenle evlendi.
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Nikâh öncesi konuşan İntepe, “Biz bu yola yurtdışında ufak bir organizasyon yaparız diye çıktık. Vize problemi yaşadık. O yüzden erteledik de erteledik. Sonunda burada yapmaya karar verdik” dedi.
Pırıl Atasev ise “Hilmi Cem nasıl bir eş olacak?” sorusuna, “İlişkinin başından beri benim kocam gibiydi zaten o. 4 senedir aynı evde yaşıyoruz. Bugün sadece nikâh kıyıp aynı eve döneceğiz” yanıtını verdi. Pırıl Atasev evden çıkarken beyaz bir takım giydi.Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız’la poz verdi.Lale Onuk - Berkan Karabulutİdo-Yasemin TatlısesDamla Can düğüne 3 hafta önce nişanlandığı oyuncu Tolga Mendi ile katıldı.Ahu Yağtu oyuncu sevgilisi Bora Cengiz’le düğüne geldi.Çağan Atakan Arslan eşi Serap Arslan ve çocuklarıyla düğüne katıldı.