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Hilal Cebeci hayranlarını korkuttu: Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi

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#Hilal Cebeci#Meme Kanseri#Erken Teşhis
Hilal Cebeci hayranlarını korkuttu: Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 13:52

2000'li yılların başına çıkarıdığı 'Köykü Kızı' şarkısı ile tanınan Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu.

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Sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Cebeci, erken teşhise de dikkat çekti:

"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam müziğe geri döneyim derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim."

Cebeci kısa bir süre Instagram hesabında bir video yayınladı ve "Eşim çok kızdı, paylaşımımı kaldırdım. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Ameliyattan sonra her şeyi detaylı anlatırız" dedi.

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Hilal Cebeci hayranlarını korkuttu: Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi

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#Hilal Cebeci#Meme Kanseri#Erken Teşhis

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