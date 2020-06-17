Hikmet Uzun kimdir?

Hikmet Uzun hakkında Hürriyet Gazetesi Muhabiri Hakan Gence'ye bazı bilgiler aktaran Hakan Ural, rahmetli babam olarak hitap ettiği Hikmet Uzun hakkında detaylardan bahsetti. İşte Hakan Ural'ın Hikmet Uzun hakkında aktardığı bazı detaylar

En son Babalar Günü’nde, biyolojik babanız Selçuk Ural yerine, sizi büyüten babanız Hikmet Uzun’dan bahsederek bir paylaşım yaptınız. Neden?



- Rahmetli babam (Hikmet Uzun) ve annem, ben 9 yaşındayken evlendi. Bana büyük emeği geçmiş ve sevgisini vermiş bir adamdı. Ben de Babalar Günü’nde aklımda ve vicdanımda olanla rahmetli babamı anmak ve paylaşma ihtiyacı hissettim.



Bundan yola çıkıp çıkarımlarda bulunanlar oldu. Bu defa o (Selçuk Ural) gaza gelip bir şeyler söyledi. Ama artık o kadar yorgunum ki kendi niyetimi bildiğim için cevap bile vermiyorum.

Hikmet Uzun dönemin önemli kabadayılarındanmış. Bir kabadayı çocuğu olarak büyümek nasıldı?



- Eskiler bilir o tabirleri; haksızlıklara karşı çıkan, haksızlığa uğrayanların yanında olan cesur insanlara kabadayı denirdi.

Dönemlerinde İstanbul’da o çapta bir rahmetli Dündar Kılıç, bir de o varmış. Bana hiç baba eksikliği yaşatmadı. Varlığı güven, onur verirdi. Kötüye sert, iyiye şekerdi.