Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu: Jean Marc Vallee'nin ölüm nedeniyle ilgili dudak uçuklatan iddia

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi! #Mısır
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu: Jean Marc Vallee'nin ölüm nedeniyle ilgili dudak uçuklatan iddia

#Jean Marc Vallee#Dallas Buyers Club#Big Little Lies
Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu: Jean Marc Valleenin ölüm nedeniyle ilgili dudak uçuklatan iddia

Sinema ve televizyon dünyasının son dönemdeki en başarılı yönetmenlerinden biri olan Jean Marc Vallee, ani ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil milyonlarca sinemaseveri de yasa boğmuştu. Şimdi de Kanada'nın Quebec kentinin dış kesimlerindeki kulübesinde cansız bedeni bulunan Vellee'nin ölüm nedeni hakkındaki iddia herkesi şaşırttı.

Haberin Devamı

Deadline'ın haberine göre Jean Marc Vallee, aslında 25 Aralık'ta ölmüştü ancak cansız bedeni bir gün sonra sabah saatlerinde bulundu. Site, Vallee'nin kalp krizinden öldüğüne yönelik inancın ağırlıkta olduğunu belirtti.

BİR SAĞLIKLI YAŞAM TUTKUNUYDU
Bu kalp krizi şüphesi ise Jean Marc Vallee'yi yakından tanıyanlar için kelimenin tam anlamıyla şoke edici oldu. Yakınlarının bildiği üzere Vallee, bir sağlıklı yaşam tutkunuydu. Alkollü içkiler ve sigara dahil hiçbir kötü alışkanlığı olmayan Valle'nin düzenli egzersiz yaptığı, Wim Hof'un, soğuk ortamlarda uzun süre nefes tutmayı hedefleyen nefes alma yöntemlerini uyguladığı belirtildi. Sağlığına bu kadar dikkat eden Vallee'nin kalp krizinden ölmüş olabileceği iddiası bu yüzden onu yakından tanıyanları çok şaşırttı.

Deadline'a konuşan kaynaklar Jean Marc Vallee'nin hafta sonu gelmesini beklediği konukları için hazırlandığını söyledi.

Haberin Devamı

SON DÖNEMİN YILDIZ YÖNETMENLERİNDEN BİRİYDİ

Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu: Jean Marc Valleenin ölüm nedeniyle ilgili dudak uçuklatan iddia


Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı ve kariyerine kısa filmler ve müzik videoları yöneterek başladı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında C.R.A.Z.Y., The Young Victoria, Café de flore, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition gibi filmlerin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan Big Little Lies dizisi de yer alıyor. Yönetmenin son olarak isimsiz bir Film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jean Marc Vallee#Dallas Buyers Club#Big Little Lies

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs