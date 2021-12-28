Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu: Jean Marc Vallee'nin ölüm nedeniyle ilgili dudak uçuklatan iddia

Haberin Devamı

Deadline'ın haberine göre Jean Marc Vallee, aslında 25 Aralık'ta ölmüştü ancak cansız bedeni bir gün sonra sabah saatlerinde bulundu. Site, Vallee'nin kalp krizinden öldüğüne yönelik inancın ağırlıkta olduğunu belirtti.

BİR SAĞLIKLI YAŞAM TUTKUNUYDU

Bu kalp krizi şüphesi ise Jean Marc Vallee'yi yakından tanıyanlar için kelimenin tam anlamıyla şoke edici oldu. Yakınlarının bildiği üzere Vallee, bir sağlıklı yaşam tutkunuydu. Alkollü içkiler ve sigara dahil hiçbir kötü alışkanlığı olmayan Valle'nin düzenli egzersiz yaptığı, Wim Hof'un, soğuk ortamlarda uzun süre nefes tutmayı hedefleyen nefes alma yöntemlerini uyguladığı belirtildi. Sağlığına bu kadar dikkat eden Vallee'nin kalp krizinden ölmüş olabileceği iddiası bu yüzden onu yakından tanıyanları çok şaşırttı.

Deadline'a konuşan kaynaklar Jean Marc Vallee'nin hafta sonu gelmesini beklediği konukları için hazırlandığını söyledi.

Haberin Devamı

SON DÖNEMİN YILDIZ YÖNETMENLERİNDEN BİRİYDİ

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı ve kariyerine kısa filmler ve müzik videoları yöneterek başladı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında C.R.A.Z.Y., The Young Victoria, Café de flore, Dallas Buyers Club, Wild, Demolition gibi filmlerin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan Big Little Lies dizisi de yer alıyor. Yönetmenin son olarak isimsiz bir Film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.