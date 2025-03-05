Hiç karşı değilim, botoks yaptırmaya geldim

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Muhabirlere “Hayırlı ramazanlar” diyen usta sanatçı, sağlık durumu sorulunca gülerek yanıt verdi:

“Ben botoks yaptırmaya geldim. Hiç karşı değilim botoksa. Zaten bir tek o var, başka bir şey yaptırmıyorum.” (Sayit DURMAZ)

Ünlü kadınların ardından, ünlü erkekler de estetik modasına uydu.

'ESTETİĞE ÇOK PARA HARCADIM'

Cenk Eren, geçtiğimiz mart ayında yüz gerdirme ameliyatı olmuş, haberi "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu.

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Cenk Eren, “estetik yaptırdı” eleştirilerine sahne aldığı mekanda yanıt verdi.

“Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Herkes kendine yakışanı yapsın. Ben kendimi böyle daha çok seviyorum. Kime ne? Doğruyu söylemek gerekirse estetiğe çok para harcadım ama miktar belirtmek istemem. Pişman mıyım? Asla değilim.”

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir Amerika'da olan Gökhan Özen, Türkiye'ye döndü. Katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özen'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

Gökhan Özen'in elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi.

"YAPTIRMAZ OLAYDIM"

Estetik dokunuşlardan nasibini alan bir diğer isim de Rafet El Roman'dı...

Pişmanlığından bahseden Rafet El Roman "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" dedi.