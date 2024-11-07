50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

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YARIM ASIRLIK ÖDÜL

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için start verildi. Merakla beklenen törende halk oylamasının ilk turu, 7-13 Kasım arasında yapılacak.



Halkın oylarıyla belirlenen adaylar, final turunda halk oylaması ve jüri üyelerinin katılımıyla yeniden değerlendirilecek. Her kategoride kazananlar, 8 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki sürprizlerle dolu ışıltılı gecede ödüllerine kavuşacak.

KAZANANLARI HALK BELİRLEYECEK

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 3 Ekim 2023 ve 21 Ekim 2024 tarihleri arasında televizyon, eğlence ve müzik dünyasında adından söz ettiren adaylar oylanacak. İlk halk oylaması sürecinin sonuçlanmasıyla her kategoriden en yüksek oy alan 10 aday, oylamanın ikinci aşamasına geçecek.



Ardından ikinci halk oylaması başlayacak. Belirlenecek finalistler, jüri oylamasıyla son değerlendirme sürecinden geçecek. Duayen isimlerin yer alacağı jüri, sonuçları netleştirecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek kazananlar, yıla damgasını vuracak bir törenle ödüllendirilecek.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’ni Cem Davran ve Çağla Şıkel sunacak.

KİMLER PARLADI

Altın Kelebek ilk günden bugüne kendi yıldızlarını yarattı. ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ ve ‘en iyi çıkış yapan’ kategorilerinde ödül alan isimler, kariyerlerinde yükselişe geçti.



2008 yılında ‘en iyi çıkış yapan’ ödülü Sıla’ya takdim edildi.





Aleyna Tilki başarılı çıkışıyla 2017’de Altın Kelebek kazandı.



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Edis, 2015 yılında Altın Kelebek’i kucakladı.





2008’in en iyi çıkış yapanları arasında Mustafa Ceceli de vardı.





2014’te ‘en iyi çıkış yapan’ ödülünü Oğuzhan Koç, İrem Derici ve Mabel Matiz paylaştı. Ödülleri Emrah takdim etti.





Can Bonomo, 2011 yılının ‘en iyi çıkış yapan’ları arasındaydı.





Berkay, 2011 yılında ‘en iyi çıkış yapan’ ismi oldu.



Derya Uluğ 2016 yılında ödül aldı.



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Pantene Altın Kelebek’in merakla beklenen kategorilerinden biri olan ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’da ödül kazanan neredeyse tüm isimler, kariyerlerinde yükselişe geçti. Bu ödülü 2015 yılında Hande Erçel, Bensu Soral ve Nilay Deniz

kazanmıştı.



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