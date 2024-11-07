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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

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#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#8 Aralık#Zorlu Performans Sanatları Merkezi
50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 08:35

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek, 50’nci yılını büyük sürprizlerle kutlamaya hazırlanıyor. Yarım asırlık bir geleneği sürdüren törenin merakla beklenen adayları, bugün www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde oylamaya açılıyor.

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YARIM ASIRLIK ÖDÜL

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için start verildi. Merakla beklenen törende halk oylamasının ilk turu, 7-13 Kasım arasında yapılacak.

Halkın oylarıyla belirlenen adaylar, final turunda halk oylaması ve jüri üyelerinin katılımıyla yeniden değerlendirilecek. Her kategoride kazananlar, 8 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki sürprizlerle dolu ışıltılı gecede ödüllerine kavuşacak.

KAZANANLARI HALK BELİRLEYECEK

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 3 Ekim 2023 ve 21 Ekim 2024 tarihleri arasında televizyon, eğlence ve müzik dünyasında adından söz ettiren adaylar oylanacak. İlk halk oylaması sürecinin sonuçlanmasıyla her kategoriden en yüksek oy alan 10 aday, oylamanın ikinci aşamasına geçecek.

Ardından ikinci halk oylaması başlayacak. Belirlenecek finalistler, jüri oylamasıyla son değerlendirme sürecinden geçecek. Duayen isimlerin yer alacağı jüri, sonuçları netleştirecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlenecek kazananlar, yıla damgasını vuracak bir törenle ödüllendirilecek.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni’ni Cem Davran ve Çağla Şıkel sunacak.

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KİMLER PARLADI

Altın Kelebek ilk günden bugüne kendi yıldızlarını yarattı. ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ ve ‘en iyi çıkış yapan’ kategorilerinde ödül alan isimler, kariyerlerinde yükselişe geçti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

2016’da ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ ödülü Simge Sağın, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Aslı Pamuk’a verildi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

2008 yılında ‘en iyi çıkış yapan’ ödülü Sıla’ya takdim edildi.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Aleyna Tilki başarılı çıkışıyla 2017’de Altın Kelebek kazandı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Edis, 2015 yılında Altın Kelebek’i kucakladı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

 2008’in en iyi çıkış yapanları arasında Mustafa Ceceli de vardı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

2014’te ‘en iyi çıkış yapan’ ödülünü Oğuzhan Koç, İrem Derici ve Mabel Matiz paylaştı. Ödülleri Emrah takdim etti.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Can Bonomo, 2011 yılının ‘en iyi çıkış yapan’ları arasındaydı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Berkay, 2011 yılında ‘en iyi çıkış yapan’ ismi oldu.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Derya Uluğ 2016 yılında ödül aldı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Pantene Altın Kelebek’in merakla beklenen kategorilerinden biri olan ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’da ödül kazanan neredeyse tüm isimler, kariyerlerinde yükselişe geçti. Bu ödülü 2015 yılında Hande Erçel, Bensu Soral ve Nilay Deniz
kazanmıştı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen, 2021 yılında ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ kategorisinde ödül kazandı.

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor
Törendeki “Bunu tutuyorum, çünkü elimde şu an” açıklamasıyla hafızalara kazınan Melis Sezen, ödülün ardından başarı merdivenlerini hızla tırmandı.

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50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni heyecanı başlıyor

 Televizyon ve müzik dünyasında sektöre yeni adım atan birçok ismin hayali olan Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Ödülü’nü 2019-2020 sezonunda Zeynep Bastık kucakladı.

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#50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#8 Aralık#Zorlu Performans Sanatları Merkezi

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