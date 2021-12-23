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Hesabını çalıp dolandırıcılık yaptılar

#Instagram#Magazin Gazetecileri Derneği#Sahtekarlık
Hesabını çalıp dolandırıcılık yaptılar

Gazeteci Nurettin Soydan’ın Instagram hesabı, sosyal medya üzerinden faaliyete geçen bir dolandırıcılık şebekesi tarafından ele geçirildi.

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Gazeteci Nurettin Soydan, şahsi hesabı üzerinden takipçileri dolandırmaya çalışanlar hakkında Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Soydan, son dönemde giderek artan sosyal medya dolandırıcılığını “Al Sana Haber” programında ekrana taşıdı.

Sosyal medyanın hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasını fırsat bilen dolandırıcılık şebekeleri, halkı kandırmak için kendilerine yeni bir alan seçti.
Tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, “o kişi”ymiş gibi takipçilerine mesajlar yollayarak paralar talep ediyor. “Forex” adı altında hiçbir yasal faaliyeti olmayan şirketler aracılığıyla “çok para kazanma vaadinde bulunan” dolandırıcılar, hedeflerine her gün yeni birini ekliyor.
Sosyal medyada hesabı dolandırıcılar tarafından çalınan son isim, Magazin Gazetecileri Derneği Onursal Başkanı ve www.magazinci.com’un sahibi gazeteci Nurettin Soydan oldu. “nurettinsoydan” adlı İnstagram hesabı çalınan Nurettin Soydan, takipçilerinin zarar görmemesi için hızlı hareket ederek Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soydan şikayet ve suç duyurursu dilekçesinde “İnstagram hesabımı ele geçiren kişi veya kişilerin, bunu kötü maksatlı olarak kullandığını, bir gün sonra bazı arkadaşlarımın uyarısıyla fark ettim. Hesabımı ele geçiren kişi veya kişiler, özel hesabımdan “Nurettin Soydan” adını kullanarak dolandırıcılık yapmaktadırlar. Nitekim hesabımı ele geçiren kişiler, takipçi listemde bulunan kişilere yolladıkları mesajlarda bir GSM numarasını vererek , Kenan Adar adlı kişiye yönlendirmekte ve benim hesabımdan takipçilerime mesajlar yollamak suretiyle de para toplama girişimlerini sürdürmektedirler.
Hesabımı ele geçiren Kenan Adar kişi, sahte havale dekontlarını paylaşarak Forex sistemi üzerinden büyük kazanç elde ettiğini belirterek ve aldatarak insanları yüksek kazanç vaadiyle para talep ederek dolandırma girişimlerinde bulunmaktadır. Adı geçen kişi ve organize suç işleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmesini talep ediyorum” ifadelerine yer verildi.

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#Instagram#Magazin Gazetecileri Derneği#Sahtekarlık

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