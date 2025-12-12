Her şeyi sildi! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3,5 aylık evliliğinde kriz mi var?

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.

Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen törene çiftin yakın dostları katıldı.

Mehmet Ali Erbil, kasım ayında Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu ve "Aldatmadığınız bir kadın oldu mu?” sorusuna "Babam da çapkın bir adamdı, sanırım bizde genetik. Annem tarafından sevilmediğim için belki de hep bir ‘yedekleme’ ihtiyacı duydum. Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim, hiçbir zaman tek eşli kalamadım" yanıtını verdi.

Ünlü şovmenin bu açıklaması evlilikte ilk krizi de beraberinde getirdi.

Haberin Devamı

Eşine tepki gösteren Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edildi.

Ünlü şovmen eşinden canlı yayında özür diledi:

"Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin"

Her şey yoluna girdi diye düşünülürken Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz patlak verdi.

Gülseren Ceylan 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Mehmet Ali Erbil ise nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.