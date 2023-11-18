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Her şey yolunda!

Güncelleme Tarihi:

#Şükrü Özyıldız#Selim Bayraktar#Orhan Gencebay
Her şey yolunda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 11:09

Yeni sevgililer Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya önceki gün Bebek’te kol kola yürürken görüntülendi.

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Oyuncu Şükrü Özyıldız ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yürüyüş yapan sevgililer, muhabirlerle kısa süre sohbet etti.

Her şey yolunda

Şükrü Özyıldız “Arkadaşlar sürekli görüşüyoruz zaten. Yeni bir şey yok. O yüzden her şey yolunda. Zaten bir projem yeni bitti, biliyorsunuz. Şu an yenisinin hazırlığındayım. Biraz dinlenmeye çalışıyorum. Her şey bildiğiniz gibi” dedi. Çift ardından kol kola yürüyüşüne devam etti.
■ Deniz BOY

Havalar soğuyor

Şahin Irmak ve Asena Tuğal çifti, önceki akşam Etiler’deki Akmerkez’den çıkarken görüntülendi.

Her şey yolunda

Çift, “Alışveriş için geldik ama çok da istediğimiz gibi bir şey bulamadık. Malum artık havalar soğuyor. Çok vaktimiz yoktu ondan hemen çıktık. Online alışveriş yapacağız” dedi. Ardından çift, hızlı adımlar ile araçlarına doğru yürüdüler.
■ Sayit DURMAZ

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Savaşa tepki gösterdi
Selim Bayraktar önceki akşam eşi Emel Karaköse ile Taksim’de görüntülendi. Bayraktar’ın, geçtiğimiz günlerde Cihangir’deki bir mekanda adına düzenlenen partiyi iptal ettirdiği öğrenildi.

Her şey yolunda

Oyuncu, İsrail ve Filistin savaşında sivillerin zarar görmesine, çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bu yüzden de parti yapmak istemediğini belirtti. ■ Sayit DURMAZ

 Kalıcı bir hasar oluşmadı
Geçtiğimiz aylarda bindiği tekneden ineceği sırada talihsiz bir kaza geçirip beton zemine düşen Orhan Gencebay, olayla ilgili sorular üzerine “Evet, kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine düşmediğimiz için sorun yok. Sırtımın üstüne düştüm betona, kalıcı bir hasar oluşmadı şükürler olsun” dedi.

Her şey yolunda

Sanatçı, müzik sektörü hakkında da konuştu: “Müzik çökmedi ama üretim durdu. Müziğe gereken önem verilmiyor. Ben gerekeni yapmaya her zaman hazırım. Sektör şu anda maddi olarak da manevi olarak da iyi değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz bu camiada iş bulamıyor. 15-20 kişi var maddi olarak rahat geçinen, ben de onlardan birisiyim. Bu soruna çözüm bulmalıyız.”
◊ Sayit DURMAZ

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#Şükrü Özyıldız#Selim Bayraktar#Orhan Gencebay

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