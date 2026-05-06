Her projede yeni Dilan

Dilan Çiçek Deniz, bu ay hem Marie Claire Arabia hem de Marie Claire Türkiye kapaklarında yer aldı. Marie Claire Türkiye kapağında Deniz’in daha kişisel ve üretim odaklı dünyası öne çıktı. Oyuncu, 15 yaşında yayınladığı şiir kitabıyla başlayan yazı yolculuğunu bugün hâlâ üretiminin merkezinde yer aldığını söyledi. Oyunculuğunu metin üzerinden kuran Deniz, her projede kendini yeniden inşa ettiğini vurguladı. Kariyerini “delilik hali” olarak tanımlayan oyuncu, ana akım projelerle gelen görünürlüğün zaman zaman sınırlarını çizebildiğini söyledi. Dilan Çiçek Deniz, tiyatrodan sinemaya uzanan üretim alanında disiplin ve sürekliliği merkeze koyduğunu da belirtti.

DUYGU BİR SONUÇTUR BAŞLANGIÇ NOKTASI DEĞİL

Marie Claire Arabia kapağında ise Dilan Çiçek Deniz’in analitik ve felsefi yönü öne çıktı. Oyunculuğu “yapı” üzerinden tanımlayan Deniz, duygunun bir başlangıç değil, bir sonuç olduğunu vurguladı. Oyuncu, karakterlerini çözümleme ve mesafe üzerinden kurduğunu söyledi. Edebiyat ve felsefe eğitiminin etkisiyle rolün görünen ile görünmeyen arasındaki alanda şekillendiğini ifade eden Deniz, sahiciliği en güçlü bağ kurma biçimi olarak gördüğünü belirtti. Oyuncu, en büyük riskin kendi sesini kaybetmek olduğunu dile getirdi.

BÜKÜLMENİ İSTEYEN BU DÜNYAYA DİREN

Dilan Çiçek Deniz, röportajlarında bireysel direncin önemini vurguladı. Oyuncu, kadınlara şu sözlerle seslendi: “Bükülmeni, uyum sağlamanı, daha kolay biri olmanı isteyen bir dünyada diren. Duyulmak için mücadele etmek zorunda kalan her kadını hatırla. Kimse bakmıyorken bile o yankının seninle kalmasına izin ver.”