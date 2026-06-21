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İşte ünlü isimlerin Babalar Günü'ne özel paylaşımlarından öne çıkan mesajlar...
MELEK BAYKAL
Canım babam… Özlemin hiç bitmedi ki... Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme... Huzurla uyu bir tanem.
CEM DAVRAN
Babalar Gününüz kutlu olsun. Aramızda olmayan kahraman babalarımızın ruhu şad olsun.
GÜL SUNAL
Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak, yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren , sevgi dolu bütün babaları kutluyorum...
Babalar Gününüz Kutlu Olsun
BURÇİN ORHON
Babalar Gününüz Kutlu Olsun
PINAR ALTUĞ
Babalar Gününüz Kutlu Olsun.
BERFU YENENLER
Babişko günü... Babalık yolculuğunu izlemek aşırı eğlenceli bebelerimiz çok şanslı.