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İşte ünlü isimlerin Babalar Günü'ne özel paylaşımlarından öne çıkan mesajlar...

MELEK BAYKAL

Canım babam… Özlemin hiç bitmedi ki... Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme... Huzurla uyu bir tanem.

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CEM DAVRAN

Babalar Gününüz kutlu olsun. Aramızda olmayan kahraman babalarımızın ruhu şad olsun.

GÜL SUNAL

Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak, yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren , sevgi dolu bütün babaları kutluyorum...

Babalar Gününüz Kutlu Olsun

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BURÇİN ORHON

Babalar Gününüz Kutlu Olsun

PINAR ALTUĞ

Babalar Gününüz Kutlu Olsun.

BERFU YENENLER

Babişko günü... Babalık yolculuğunu izlemek aşırı eğlenceli bebelerimiz çok şanslı.