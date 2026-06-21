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Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü#Ünlüler#Cem Yılmaz
Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 14:10

Babalar Günü'nde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından anlamlı mesajlar paylaştı. Kimi babasıyla olan özel anısını yayınladı, kimi de çocuklarının babalarına sevgisini ve teşekkürlerini dile getirdi.

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İşte ünlü isimlerin Babalar Günü'ne özel paylaşımlarından öne çıkan mesajlar...

MELEK BAYKAL

Canım babam… Özlemin hiç bitmedi ki... Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme... Huzurla uyu bir tanem.

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Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

CEM DAVRAN

Babalar Gününüz kutlu olsun. Aramızda olmayan kahraman babalarımızın ruhu şad olsun.

Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

GÜL SUNAL

Yumuşacık, sıcacık, asla nasihat etmeyen, çocuklarına yaparak, yaşayarak örnek olan, ailesine değer veren , sevgi dolu bütün babaları kutluyorum...

Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...


CEM YILMAZ

Babalar Gününüz Kutlu Olsun

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Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

BURÇİN ORHON

Babalar Gününüz Kutlu Olsun

Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

PINAR ALTUĞ

Babalar Gününüz Kutlu Olsun.

Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

BERFU YENENLER

Babişko günü... Babalık yolculuğunu izlemek aşırı eğlenceli bebelerimiz çok şanslı.

Her Babalar Günü hüzün dolar gönlüme...

 

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#Babalar Günü#Ünlüler#Cem Yılmaz

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