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Hepsi bir Wanda operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Boşanma Davası
Hepsi bir Wanda operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:39

GALATASARAY’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

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 Wanda Nara, sakatlığı nedeniyle Arjantin’e dönen Icardi’nin gece geç saatlerde evine gelip kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Karakola giderek Icardi’yi şikâyet eden Wanda Nara ünlü futbolcuyu hırsızlıkla da suçladı.

Arjantin’de yayınlanan Socios del espectáculo programına açıklama yapan Icardi, Nara’nın şiddet iddialarını yalanladı.

Ünlü futbolcu “Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir” dedi. Nara’ya boşanma davası açan Icardi’nin iki kızının velayetini de almak için harekete geçtiği öğrenildi.

 

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Boşanma Davası

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