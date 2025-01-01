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VARLIKLARINA MİNNET DUYDUKLARIM

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Annem Ankara”da rol alan Bergüzar Korel yılbaşı öncesi yakın dostları senarist Sema Ergenekon ve sunucu Esra Erol ile yeni yıl yemeği yedi. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Korel dostlarıyla olan karesinin altına yeni yıl dileklerini de sıraladı: “Varlıklarına her daim minnet duyduklarım. Yeni yıla dair dileklerimiz hep aynı. Evlatlarımızla, sağlıkla, hep birlikte hep can cana. Giden yılın anılarına minnet, gelen yıla iyi niyetli dileklerimizi sunduk.”

SEÇİLMİŞ KARDEŞLERİMLE YENİ YIL YEMEĞİMİZ

Ünlü sunucu Esra Erol da aynı kareyi Instagram hesabında paylaştı. Erol dostlarına duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Seçilmiş kardeşlerim, kıymetlilerimle klasik yeni yıl yemeğimiz. Yine dualar edildi, dilekler dilendi. En büyük dileğimiz sağlıkla neşeyle evlatlarımızla ömür boyu hep beraber olmak.”