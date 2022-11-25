Hem ünlü hem çok zengin oldu ama acısı hiç dinmedi... "Onlara cennette kavuşacağım"

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İngiliz model, sosyal medya fenomeni ve iş kadını Lottie Tomlinson, bronzlaştırıcı üren markası Tanologist’i kurduğunda yıl 2018’di ve daha 20 yaşındaydı. One Direction üyesi erkek kardeşi Louis Tomlinson ne kadar ünlü olursa olun genç kadın kendi başarısını kendi başına yakalamanın peşindeydi ve kafasına koyduğunu başararak genç yaşında hatırı sayılır bir ün ve gelir elde etti. Lottie Tomlison artık kendini hayır işlerine adamış durumda ve bunun için parlamentodan saraya her yere koşuyor

ÇOK BAŞARILI OLDU AMA ACISI DİNMEDİ

Oysa bu hayatın arkasında trajik ölümler ve bolca acı vardı. 2016'da annesi Johannah Deakin'i lösemiden kaybettiğinde sadece 18 yaşındaydı ve üç yıl sonra kız kardeşi Félicité kaza sonucu aşırı dozdan öldü. Lottie, genç yaşında büyük bir manevi yükün altına da girecek, kız kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken yaşadığı ölümlerin travmasını atlatmakta çok zorlanacaktı.

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Trajik şekilde ölen kız kardeşi Félicité 19 yıllık kısacık bir yaşamın ardından aileye veda edince hem annesiz kalan hem de sevgili kardeşini kaybeden Lottie Tomlinson için hayattaki en büyük öncelik ikiz kız kardeşleri Phoebe ve Daisy oldu.

Lottie'nin annesi 2016'da lösemiden öldü

ANNESİ LÖSEMİDEN ÖLDÜĞÜNDE KÜÇÜCÜK KARDEŞLERİNE O BAKTI

Hayatının en zor anlarını ve yıllarını Daily Mail’e anlatan Lottie “Kız kardeşlerim sadece 12 yaşındaydı... Geriye dönüp baktığımda ne kadar şoke edici ve korkunç şeyler yaşadığımızı fark ediyorum” diyor. Lösemi olan annesinin uzun tedavi süreci boyunca hastanelerden çıkamayan genç kadın doktorların ona yaşattığı üzüntüyü de hiç atlatamadığını söylüyor. Lottie’ye göre o ve küçük kardeşleri hastanede o kadar çok kalmışlar ve her an anneleriyle o kadar çok ilgilenmişler ki aileye herhangi bir danışmanlık hizmeti verilmesine gerek görülmemiş.

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Louis Tomlinson o günleri “Bize hiçbir şey teklif edilmedi. Bence şok ediciydi çünkü ilk büyük kaybımdı, üstelik annemin tıbbi durumu çok zor ve karmaşıktı. Acım tazeyken bunları anlayamamıştım. Şimdi bizi ne kadar zor durumda bıraktıklarını görebiliyorum.” diyor. Lottie aslında küçük kız kardeşleri için yardım bulmaya çalışmış, bir tür terapist veya danışman ayarlamaya çalışmış ancak her seferinde çok uzun bekleme listeleriyle karşılaşarak vazgeçmek zorunda kalmıştı. "KİMSE BİZE YARDIM ELİ UZATMADI"

“Sanırım annem öldüğünde hiç yardım alamamış oldum ve yaşadığım her şeyi bir nevi şişeleyerek ortadan kaldırmaya çalıştım.” diyordu genç kadın. Ama annesinin ardından bu kez de kız kardeşi ölünce artık böyle devam edemeyeceğini anlamıştı.

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“Bu yılın başlarında annemiz Johannah'a acil ve sürekli tedavi gerektiren çok agresif bir Lösemi teşhisi kondu. Aileye özel olarak yas tutmaları için zaman ve alan verilmesini saygıyla rica ediyoruz.” diye ilan veren aileyi bir büyük acı daha bekliyordu. Üç yıl sonra, 2019’da, 19 yaşındaki kardeşi Félicité, Londra'nın batısındaki Earls Court'taki dördüncü kattaki stüdyo dairesinde yere yığılmış ve cansız halde bulundu.

Lottie, trajik şekilde kaybettiği kız kardeşine "Sen şimdi 21 yaşında olacaktın. Uysa annemle birlikte bana cennetten bakıyorsunuz. Benimle gurur duymanız için her şeyi yapacağım" yazmıştı

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BİR BÜYÜK ACI DAHA: KIZ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Adli tabip Dr. Shirley Radcliffe yapılan soruşturmada genç kadının yüksek dozda ilaç aldığı için hayatını kaybettiğini söyleyecekti. Ancak verdiği raporda bunun intihar teşebbüsü olduğuna dair bir iz bulamadığını yazmıştı. Oysa Félicité, annesini kaybettikten sonra toparlanamamış, uyuşturucuya yönelmişti. Belki de o günlerde kız kardeşler aradığı desteği bulabilmiş olsalar bu ikinci trajedi hiç yaşanmayacaktı.

Lottie'nin 12 yaşından beri gözü gibi bakıp büyüttüğü ikiz kardeşleri Phoebe ve Daisy

Lottie, hep bunun vicdan azabıyla yaşadı.

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Başarılı iş kadını artık hayatını kendisi ve ailesi gibi bu tür trajediler yaşayan insanlara adamaya kararlı. İsmini ve ününü bunun için kullanıyor da diyebiliriz. Bunun iyi bir amaç uğruna olması onun için vicdanını rahatlatan bir şey. Haziran ayında Lottie, yakınlarını kaybedenler derneğinin faaliyetlerini başlatmak için Londra Parlamento Binalarını ziyaret etti. Lottie, kız kardeşlerine yıllarca annelik yaptıktan sonra Lewis Burton'dan doğan oğlunu büyütmeye başladı

VİCDAN AZABINI BAŞKALARINA YARDIM EDEREK DİNDİRİYOR

Birleşik Krallık genelinde ‘yas desteği’ hakkında konuşmak için Gölge Kabinenin Ruh Sağlığı Bakanı Dr. Rosena Allin-Khan ile bir araya geldi. Hatta bununla da yetinmeyip Westminster Sarayı'nı ziyaret etti ve çalışmalarını hem duyurdu hem de bunlar için yardım topladı.

Annesi öldüğünden beri kendisi gibi trajik durumlar yaşayan kişilere yardım amacıyla kurulmuş Sue Ryder vakfının elçiliğini yapan genç kadın 2020'den beri İngiliz model ve eski profesyonel tenisçi Lewis Burton ile birlikte. Çiftin oğlu Lucky Burton, bu yılın ağustos ayında doğmuştu.