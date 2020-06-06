Hazım Körmükçü kimdir?
14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir’in 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçlanan Hazım Körmükçü son günlerde merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aylardır çalışmadığını belirten Hazım Körmükçü, açıklamalarının ardından magazin basınında gündem oldu. Peki, Hazım Körmükçü kimdir?
Tiyatrocu bir aileden gelen Hazım Körmükçü, yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte, Hazım Körmükçü hakkında merak edilenler...
Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Yeter
Filinta
Kara Kutu
Osmanlı'da Derin Devlet
Ölümsüz Karanfiller
Dur Yolcu
Gizli Patron
Canım Anne
Kayıt Dışı
Vakayı Zaptiye
Alacakaranlık
Dedem Gofret Ve Ben
Deli Divane
Kalbimi Kıra Kıra
İntizar
Mesela Dedik
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Tutku
Mesela Dedik
Ölümüne Sevda
Ali
Adada Bir Sonbahar
ROL ALDIĞI FİLMLER
Kod Adı K.O.Z
Sıfır Dediğimde
Kardan Adamlar
Abdülhamit Düşerken
Eylül Fırtınası
Güle Güle
Eyyvah Eyvah 3
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Koca Bir Aşk Çığlığı
İlk Göz Agrısı
Ayşe Opereti
Nereye Kadar "Good"
İki Efendinin Uşağı
Genç Osman
Çalıkuşu
Fareli Köyün Kavalcısı
Çıkmaz Sokak Çocukları
Lüküs Hayat
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
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