Hazım Körmükçü kimdir?

Tiyatrocu bir aileden gelen Hazım Körmükçü, yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte, Hazım Körmükçü hakkında merak edilenler...

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yeter

Filinta

Kara Kutu

Osmanlı'da Derin Devlet

Ölümsüz Karanfiller

Dur Yolcu

Gizli Patron

Canım Anne

Kayıt Dışı

Vakayı Zaptiye

Alacakaranlık

Dedem Gofret Ve Ben

Deli Divane

Kalbimi Kıra Kıra

İntizar

Mesela Dedik

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Tutku

Mesela Dedik

Ölümüne Sevda

Ali

Adada Bir Sonbahar

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kod Adı K.O.Z

Sıfır Dediğimde

Kardan Adamlar

Abdülhamit Düşerken

Eylül Fırtınası

Güle Güle

Eyyvah Eyvah 3

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Koca Bir Aşk Çığlığı

İlk Göz Agrısı

Ayşe Opereti

Nereye Kadar "Good"

İki Efendinin Uşağı

Genç Osman

Çalıkuşu

Fareli Köyün Kavalcısı

Çıkmaz Sokak Çocukları

Lüküs Hayat

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984