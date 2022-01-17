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Hazar Ergüçlü: Tiyatro adanmışlık gerektiriyor!

#Funda Eryiğit#Hazar Ergüçlü#Kubilay Tunçer
Hazar Ergüçlü: Tiyatro adanmışlık gerektiriyor

Zorlu PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”a katılan Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer, birlikte rol aldıkları “Timsah Ateşi” oyununu anlattı.

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Zorlu PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir araya getirdiği “Sahne Tozu Yutanlar”, bu sezon prömiyerini geçekleştiren “Timsah Ateşi” oyununun başrol oyuncuları Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’i ağırladı.

Hazar Ergüçlü, “Tiyatronun size öğrettiği en büyük ders nedir?” sorusuna “İş gibi yaklaşmamak gereken bir şeymiş tiyatro. Gerçekten adanmışlık gerekiyormuş” yanıtını verdi.

Funda Eryiğit ise “Türkiye sanatınıza nasıl ilham veriyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Türkiye malzemesi çok olan bir yer zaten. Zorluğun da bir ilhamı var gibi geliyor bana.” Kubilay Tunçer ise “Timsah Ateşi” oyununu anlattı: “Adaletsizliğin, yıkıcılığın, terörün, faşizmin hatta evvela faşizmin ailede başladığını bize çağrıştıran bir oyun.”

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