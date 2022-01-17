Hazar Ergüçlü: Tiyatro adanmışlık gerektiriyor!

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Zorlu PSM’nin sahne heyecanını paylaşan özel isimleri bir araya getirdiği “Sahne Tozu Yutanlar”, bu sezon prömiyerini geçekleştiren “Timsah Ateşi” oyununun başrol oyuncuları Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’i ağırladı.

Hazar Ergüçlü, “Tiyatronun size öğrettiği en büyük ders nedir?” sorusuna “İş gibi yaklaşmamak gereken bir şeymiş tiyatro. Gerçekten adanmışlık gerekiyormuş” yanıtını verdi.

Funda Eryiğit ise “Türkiye sanatınıza nasıl ilham veriyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Türkiye malzemesi çok olan bir yer zaten. Zorluğun da bir ilhamı var gibi geliyor bana.” Kubilay Tunçer ise “Timsah Ateşi” oyununu anlattı: “Adaletsizliğin, yıkıcılığın, terörün, faşizmin hatta evvela faşizmin ailede başladığını bize çağrıştıran bir oyun.”