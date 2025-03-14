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Hazar Ergüçlü: Teklif ederse 'evet' derim

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#Hazar Ergüçlü#Efe Çelik#İnci Taneleri
Hazar Ergüçlü: Teklif ederse evet derim
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:28

Hazar Ergüçlü, 1 yıldır ilişki yaşadığı Efe Çelik’e olan aşkını anlattı. “Birbirimizi çok seviyoruz” diyen oyuncu, evliliğe de yeşil ışık yaktı: “Bence doğru kişi. Teklif gelirse ‘evet’ derim.”

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BİRBİRİMİZİ BEĞENİYORDUK

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin Dilber’i Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü’yle 5 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ‘DJ Artz’ olarak tanınan Efe Çelik’le aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncu, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı. “1 yıldır birlikteyiz. Hiç magazine yakalanmamamız inanılmaz değil mi?” diyerek gülen Ergüçlü, ilişkilerinin nasıl başladığını şöyle anlattı: “Bana ilgisi varmış, duymuştum. Benim de ona ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla oldu. Birbirimizden haberdardık, beğeniyorduk birbirimizi.”

Hazar Ergüçlü: Teklif ederse evet derim

NE İSTERSE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

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Hazar Ergüçlü, mutluluklarının sırrı sorulunca “Emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz, bence sırrı bu” dedi. Evlilik konusunda “Doğru kişiyle olabilir gözüyle bakıyorum” yorumunu yapan oyuncu, “Efe Çelik doğru isim mi?” sorusuna da “Bence doğru. Ben çok seviyorum, teklif gelirse ‘evet’ derim” yanıtını verdi ve ekledi: “Umarım buradan ‘Evleniyor’ diye bir başlık çıkmaz!” 

Hazar Ergüçlü: Teklif ederse evet derim

İnci Taneleri yükselerek devam ediyor

Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri”nin seyirciden gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi:

“Çok mutluyuz. İkinci sezona girdik ve yükselerek devam ediyoruz. Kıbrıs’ta da izleniyor. Ülkemden de izlendiğim için çok mutluyum. Gittiğimde de yansımasını görüyorum.”

Ergüçlü, diziyle ilgili ‘spoiler’ isteyen muhabirlere yanıt verirken, rol arkadaşı Kubilay Aka’ya laf attı:

“Kubilay hariç kimse vermiyordur!” Oyuncu, Dilber’den sonra dizilerde artan dans sahneleri hakkında da konuştu: “Gonca’nınki (Vuslateri) muazzam.”

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#Hazar Ergüçlü#Efe Çelik#İnci Taneleri

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