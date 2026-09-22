Hazar Ergüçlü: Dilber'i özlüyorum

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ONUN YERİ AYRI



Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri”ndeki Dilber karakteriyle ilgili sorular üzerine “Dilber’i çok özlüyorum. Hatalarını, garip konuşmasını ve danslarını çok özlüyorum” dedi.

Sokakta hâlâ Dilber’le ilgili güzel tepkiler aldığını söyleyen oyuncu, özellikle kadınlardan gelen ilgiden mutlu olduğunu belirtti.

Dilber’in kıyafetleri ve danslarıyla da uzun süre gündemde kaldığını hatırlatan Ergüçlü, karakterin kendisinde özel bir yeri olduğunu ifade etti.

GÜZEL ŞEYLER YOLDA



Önümüzdeki sezon için yeni projeleri olduğunu söyleyen Ergüçlü, henüz bu çalışmalarla ilgili ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

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Daha önce söylediği “Meydan okumayı seviyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine oyuncu, şu anda açıklayamayacağı bazı anlaşmaları bulunduğunu söyleyerek “Güzel şeyler yolda” dedi.