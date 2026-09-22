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Hazar Ergüçlü: Dilber'i özlüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Hazar Ergüçlü#Dilber Karakteri#İnci Taneleri
Hazar Ergüçlü: Dilberi özlüyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

Son olarak “İnci Taneleri” dizisinde Dilber karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Dilber’in hatalarını, garip konuşmasını ve danslarını çok özlüyorum” dedi.

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ONUN YERİ AYRI

Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri”ndeki Dilber karakteriyle ilgili sorular üzerine “Dilber’i çok özlüyorum. Hatalarını, garip konuşmasını ve danslarını çok özlüyorum” dedi.

Sokakta hâlâ Dilber’le ilgili güzel tepkiler aldığını söyleyen oyuncu, özellikle kadınlardan gelen ilgiden mutlu olduğunu belirtti.

Dilber’in kıyafetleri ve danslarıyla da uzun süre gündemde kaldığını hatırlatan Ergüçlü, karakterin kendisinde özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Hazar Ergüçlü: Dilberi özlüyorum

GÜZEL ŞEYLER YOLDA

Önümüzdeki sezon için yeni projeleri olduğunu söyleyen Ergüçlü, henüz bu çalışmalarla ilgili ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

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Daha önce söylediği “Meydan okumayı seviyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine oyuncu, şu anda açıklayamayacağı bazı anlaşmaları bulunduğunu söyleyerek “Güzel şeyler yolda” dedi. 

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#Hazar Ergüçlü#Dilber Karakteri#İnci Taneleri

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