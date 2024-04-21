Hazal'dan uzun ilişki taktiği!

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Hazal Subaş, Berfu Yenenler’in YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, ilişkilerine dair ilginç bir itirafta bulundu: “Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam hiçbir sorun olmasa da altıncı ayda ayrılıyordum. Benim yokluğumu anlasın diye. ‘Bak gidersem, görürsün’ taktiğiyle iki yıl süren ilişkim bile oldu.” Yaklaşık bir yıldır Atakan Başsavcı ile birliktelik yaşayan Subaşı, “Evliliği çocukla bağdaştırdım kafamda. Ama belli de olmaz” sözleriyle evliliğe adeta yeşil ışık yaktı. Oyuncu ayrıca takıntısını açıkladı: “Erteleme takıntım var. Bu yüzden de telefonumdan soğudum. İş dışında hayatımdaki her şeyi erteliyorum.”

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ERİK DALI’YLA MEŞHUR OLDUM

Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildiğinden bahsetti ve ekledi: “Oyuncu olmayı hiç düşünmemiştim. Kamera arkasında olmak istiyordum. Hâlâ da rejiye merakım var.” Oyuncu, “Ne zaman ünlü olduğunu anladın?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Rol aldığım bir yapımda ‘Erik Dalı’ şarkısında oynadığım sahne viral olmuştu. Moda’da herkes beni konuşuyordu. ‘Erik Dalı’ şarkısında oynayarak ünlü olacağım da aklıma gelmezdi.” Komedi türündeki bir projede oynamak istediğini belirten Subaşı, “Komedi türündeki bir rolde hiç oynamadım. Çok isterim ama mesleğe sıfırdan başlamışım gibi de gerilirim” dedi.

EVCİMEN DEĞİLİMDİR

Hazal Subaşı son olarak Kanal D’de yayınlanan ve final yapan “Dilek Taşı” dizisinde rol almıştı. Subaşı, tanındıktan sonra hayatında çok farklılık olmadığını, şöhretli bir hayatının da olmadığını dile getirdi ve “Ben çok evcimen değilimdir, sosyalimdir” dedi.