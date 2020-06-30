Hazal Subaşı, oyunculuk kariyeri ve özel hayatı ile zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Oyuncu Rıza Kocaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Subaşı, son olarak Çukur dizisinde boy gösterdi. Peki, Hazal Subaşı kimdir nereli hangi dizilerde oynadı?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Subaşı son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinde rol aldı. Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinde boy göstermeye başladı.