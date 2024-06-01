Hazal Subaşı ile Atakan Başsavcı'nın Yunanistan tatiline vize engeli

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Hazal Subaşı önceki gece Etiler’deki özel bir davete katıldı. Ünlü oyuncunun yanında aşkları geçen sene başlayan sevgilisi Atakan Başsavcı da vardı. Keyfi yerinde olan Hazal Subaşı sevgilisiyle poz verdikten sonra soruları yanıtladı.



YENİDEN BAŞVURDUK



Ünlü oyuncu yaz tatili planlarının sorulması üzerine “Aslında biz birlikte bir tatil planladık ama vize problemleri sebebiyle olamadı. Yunanistan’a gidecektik ama vizede sorun yaşadık. Tekrardan başvuru yaptık. Son dönemde vizede herkes sorun yaşamaya başladı. Randevu bulmak da çok zor” diye konuştu.