×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hazal Subaşı ile Atakan Başsavcı'nın Yunanistan tatiline vize engeli

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Subaşı#Atakan Başsavcı#Yunanistan
Hazal Subaşı ile Atakan Başsavcının Yunanistan tatiline vize engeli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 08:37

Hazal Subaşı sevgilisi Atakan Başsavcı ile Yunanistan’a gitmek için tatil planları yaptıklarını ancak vize engeline takıldıkları söyledi: “Yunanistan’a gidecektik ama vizede sorun yaşadık. Tekrardan başvuru yaptık.”

Haberin Devamı

Hazal Subaşı önceki gece Etiler’deki özel bir davete katıldı. Ünlü oyuncunun yanında aşkları geçen sene başlayan sevgilisi Atakan Başsavcı da vardı. Keyfi yerinde olan Hazal Subaşı sevgilisiyle poz verdikten sonra soruları yanıtladı.

YENİDEN BAŞVURDUK

Ünlü oyuncu yaz tatili planlarının sorulması üzerine “Aslında biz birlikte bir tatil planladık ama vize problemleri sebebiyle olamadı. Yunanistan’a gidecektik ama vizede sorun yaşadık. Tekrardan başvuru yaptık. Son dönemde vizede herkes sorun yaşamaya başladı. Randevu bulmak da çok zor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Subaşı#Atakan Başsavcı#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!