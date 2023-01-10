Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hazal Subaşı: Güzel olduğum için daha çok çalıştım

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Subaşı#Miss Turkey#Ahmet Mümtaz Taylan
Hazal Subaşı: Güzel olduğum için daha çok çalıştım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:52

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Hazal Subaşı aldığı unvanın meslekte önyargıya neden olduğunu söyledi: “Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Güzel bulunmak dışında, o titrin sende olması herkeste bir önyargı yaratıyor.”

Haberin Devamı

Ünlü oyuncular Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan, “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Subaşı, “Güzellik yarışmalarından sonra oyuncu olmak mecburi mi?” diye sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

‘FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİM’

“Mecburi değil. Genelde güzellik yarışmasından çıkıp oyuncu olan kişileri tanıyorlar. O yüzden de sanıyorlar ki herkes oyuncu oluyor. Herkes kendine bir yol çiziyor. Benim önüme iyi fırsatlar çıktı, ben de iyi değerlendirdim diyelim” dedi. Oyuncu sözlerine “Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Güzel bulunmak dışında, o titrin sende olması herkeste bir önyargı yaratıyor. Bu bir gerçek” şeklinde devam etti. Bu sırada sohbete dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, “Bu akşama kadar Hazal’ın güzellik yarışmasından geldiğini bilmiyordum. Bu akşam şaşırarak öğrendim” dedi.

Haberin Devamı

Hazal Subaşı: Güzel olduğum için daha çok çalıştım

‘KEŞKE KABUL ETMESEYDİM’

Hazal Subaşı reddettiği için üzüldüğü bir rol olup olmadığına yönelik soruya, “Keşke kabul etseydim değil, keşke kabul etmeseydim dediğim rol var” yanıtını verdi. Subaşı, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan’ın uyarısı üzerine hangi rolü kastettiğini söylemedi.

Hazal Subaşı: Güzel olduğum için daha çok çalıştım

YABANCI FİLMDE OYNAMAK İSTERİM

“Sıcak Kafa”, “Bizi Ayıran Çizgi” ve “Çukur” gibi yapımlarla yıldızı parlayan Hazal Subaşı, YouTube’daki videolarının altında çok yabancı yorum olmasıyla ilgili, “Bunun nasıl olduğuyla ilgili inan benim de hiçbir fikrim yok. Bazı yerlerde gerçekten çok yorum var ama nereden, hangi işten olduğunu ben de kestiremedim” dedi. Ünlü oyuncu, yabancı bir yapımda oynamak istediğini de sözlerine ekledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Subaşı#Miss Turkey#Ahmet Mümtaz Taylan

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık