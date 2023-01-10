Hazal Subaşı: Güzel olduğum için daha çok çalıştım

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Ünlü oyuncular Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan, “Dayı Şov” adlı programa konuk oldu. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Subaşı, “Güzellik yarışmalarından sonra oyuncu olmak mecburi mi?” diye sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

‘FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİM’

“Mecburi değil. Genelde güzellik yarışmasından çıkıp oyuncu olan kişileri tanıyorlar. O yüzden de sanıyorlar ki herkes oyuncu oluyor. Herkes kendine bir yol çiziyor. Benim önüme iyi fırsatlar çıktı, ben de iyi değerlendirdim diyelim” dedi. Oyuncu sözlerine “Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. Güzel bulunmak dışında, o titrin sende olması herkeste bir önyargı yaratıyor. Bu bir gerçek” şeklinde devam etti. Bu sırada sohbete dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, “Bu akşama kadar Hazal’ın güzellik yarışmasından geldiğini bilmiyordum. Bu akşam şaşırarak öğrendim” dedi.

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‘KEŞKE KABUL ETMESEYDİM’

Hazal Subaşı reddettiği için üzüldüğü bir rol olup olmadığına yönelik soruya, “Keşke kabul etseydim değil, keşke kabul etmeseydim dediğim rol var” yanıtını verdi. Subaşı, meslektaşı Ahmet Mümtaz Taylan’ın uyarısı üzerine hangi rolü kastettiğini söylemedi.

YABANCI FİLMDE OYNAMAK İSTERİM

“Sıcak Kafa”, “Bizi Ayıran Çizgi” ve “Çukur” gibi yapımlarla yıldızı parlayan Hazal Subaşı, YouTube’daki videolarının altında çok yabancı yorum olmasıyla ilgili, “Bunun nasıl olduğuyla ilgili inan benim de hiçbir fikrim yok. Bazı yerlerde gerçekten çok yorum var ama nereden, hangi işten olduğunu ben de kestiremedim” dedi. Ünlü oyuncu, yabancı bir yapımda oynamak istediğini de sözlerine ekledi.