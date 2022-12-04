Hazal Subaşı: Başarı benim için mutluluk

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TRT 1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisinde ‘Leyla’ karakterini canlandıran Hazal Subaşı, MAG dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Dergiye röportaj veren oyuncu, canlandırdığı karakter için “Leyla gibi ben de eğer kendime inanıyorsam; ne olursa olsun, kim ne derse desin yaptıklarımın sorumluluğunu alır ve bildiğim yolda ilerlerim” dedi.

Setteki çalışmalarından da bahseden Subaşı, “Set ortamında olmazsa olmazım, sette yavaş yavaş oluşturduğum rutinler. Sabah sete geldiğimde yaptıklarım hep aynı sırayla ilerliyor” diye konuştu.

KENDİMİZLE GURUR DUYMAYI UNUTUYORUZ

Başarılı oyuncu, “Sizin için başarı nedir?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

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“Başarı benim için mutluluk ve gurur. Kendimi mutlu hissettiğim ve gururlu olduğum an, yaptıklarım içime sindiği an başarılıyım demektir. Kendimizle gurur duymayı unutuyoruz çoğu zaman. Hayatın telaşında, akışında başarmak için çaba gösterdiklerimiz gerçekleştiğinde hemen unutuyoruz bu uğurda neler yaptığımızı.”

Kaygısız gelecek hayali

Hazal Subaşı’ya röportaj sırasında yaklaşan yeni yıldan neler beklediği de soruldu. Ünlü oyuncu, soruya şöyle yanıt verdi: “Yeni yıldan beklentim öncelikle hepimiz adına sağlık, huzur ve kaygısız bir gelecek hayali.”