Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hazal Subaşı: Başarı benim için mutluluk

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Subaşı#Kasaba Doktoru#TRT
Hazal Subaşı: Başarı benim için mutluluk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 10:16

Hazal Subaşı, MAG dergisinin aralık sayısına röportaj verdi. Oyuncu, ‘başarının’ kendisi için ne anlam ifade ettiğini anlattı.

Haberin Devamı

TRT 1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisinde ‘Leyla’ karakterini canlandıran Hazal Subaşı, MAG dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Dergiye röportaj veren oyuncu, canlandırdığı karakter için “Leyla gibi ben de eğer kendime inanıyorsam; ne olursa olsun, kim ne derse desin yaptıklarımın sorumluluğunu alır ve bildiğim yolda ilerlerim” dedi.

Setteki çalışmalarından da bahseden Subaşı, “Set ortamında olmazsa olmazım, sette yavaş yavaş oluşturduğum rutinler. Sabah sete geldiğimde yaptıklarım hep aynı sırayla ilerliyor” diye konuştu.

Hazal Subaşı: Başarı benim için mutluluk

KENDİMİZLE GURUR  DUYMAYI UNUTUYORUZ

Başarılı oyuncu, “Sizin için başarı nedir?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

Haberin Devamı

“Başarı benim için mutluluk ve gurur. Kendimi mutlu hissettiğim ve gururlu olduğum an, yaptıklarım içime sindiği an başarılıyım demektir. Kendimizle gurur duymayı unutuyoruz çoğu zaman. Hayatın telaşında, akışında başarmak için çaba gösterdiklerimiz gerçekleştiğinde hemen unutuyoruz bu uğurda neler yaptığımızı.”

Kaygısız gelecek hayali

Hazal Subaşı’ya röportaj sırasında yaklaşan yeni yıldan neler beklediği de soruldu. Ünlü oyuncu, soruya şöyle yanıt verdi: “Yeni yıldan beklentim öncelikle hepimiz adına sağlık, huzur ve kaygısız bir gelecek hayali.”

Hazal Subaşı: Başarı benim için mutluluk

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Subaşı#Kasaba Doktoru#TRT

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık