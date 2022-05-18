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Hazal Kaya'ya kötü haber: Küf kokulu ev davası reddedildi

#Hazal Kaya#Doç. Dr. Ruhet Genç#Kiralık Ev
Hazal Kayaya kötü haber: Küf kokulu ev davası reddedildi
Özge Eğrikar

HAZAL Kaya’nın küf kokusu nedeniyle evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Ruhet Genç ile karşılıklı davaları reddedildi.

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Kaya, Ali Atay’la evlenmeden önce Göktürk’te bir ev kiralamıştı. İddiaya göre evde ağır bir küf kokusu fark eden oyuncu, durumu ev sahibine bildirdi.

Dr. Genç olumlu yaklaşmayınca, Kaya kira sözleşmesini feshetti. Peşin ödediği parayı geri alamayan Kaya 230 bin liralık icra takibi başlattı ve Dr. Genç’in malvarlığına haciz konuldu.

Dr. Ruhet Genç, kendisini mağdur ettiği iddiasıyla oyuncuya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kaya da 200 bin liralık karşı dava açtı.

Karar duruşmasında mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere karşılıklı davaları reddetti. 

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#Hazal Kaya#Doç. Dr. Ruhet Genç#Kiralık Ev