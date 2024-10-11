Hazal Kaya: Biri eşime asılsa çok eğlenirim

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KOCAMA MI ASILIYORSUN?



Sibel Arna’nın programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay’la ilişkisini anlattı:

“Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu.”

Oyuncu, eşine asılanların olduğunu söyledi:

“Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.”

BALPORSUĞU OLMAK İSTERDİM



Oyuncu, korkak biri olduğunu da söyledi:

“Bir hayvan olma şansım olsa, balporsuğu olmak isterdim. Çünkü korku duygusu yok. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korktuğum için bu kadar korkusuz zannediliyorum. En çok da insanlardan korkuyorum.”

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1 senedir şiddete maruz kalıyorum

Hazal Kaya, yaklaşık 1 yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını açıkladı:

“Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. ‘İmdat’ dediğim, çare bulamadım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık.”

Çok zor bir yerdeyiz

Hazal Kaya, başrolünü üstlendiği “Sorgu” dizisi üzerinden son dönemde artan şiddet olaylarına değindi: “Şiddete dair çok ciddi cümleleri olan bir dizi. 10 bölüm boyunca çok ağır şeyler izleyeceğiz. Bir taraftan ülkemizde canlısına tanık oluyoruz. Çok zor bir yerdeyiz. Ölenlerin bir sayı olmadığını, insan olduğunu, birilerinin kızı, birilerinin sevgilisi, birilerinin en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an yapılması gereken tek şey kanunların uygulanmasını sağlamak.”