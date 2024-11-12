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Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Çağlar kariyeri ve biyografisi

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Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında Hazal Çağlar kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 08:05

Hazal Çağlar kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul doğumlu olan Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olduktan sonra medya ve oyunculuk alanında çalışmalarına başlamıştır. Sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Çağlar, oyunculuk kariyerine ise 2020’de beyaz perdede “Aile Hükümeti” filmiyle adım atmış, ardından TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı’nda “Asuman” karakterine hayat vererek geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Galatasaray TV’de sunuculuk deneyimi de bulunan Çağlar, Burak Öksüzoğlu’nun "Konu Sen Olunca" adlı şarkısının klibinde de yer almıştır. Peki, Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlayan Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde de eğitim görmüştür. No 10 Studio’da temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera önü oyunculuğu üzerine eğitim alarak kariyerine profesyonel olarak adım atmıştır. Galatasaray TV’de bir süre sunuculuk yapan Çağlar, aynı zamanda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

HAZAL ÇAĞLAR KARİYERİ

Hazal Çağlar’ın oyunculuk kariyeri, 2020 yılında “Aile Hükümeti” adlı filmde aldığı rol ile başlamıştır. Aynı yıl Gönül Dağı dizisinde “Asuman” karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin dikkatini çekmiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra Galatasaray TV’de sunuculuk yaparak televizyon deneyimi kazanan Çağlar, Burak Öksüzoğlu’nun "Konu Sen Olunca" adlı müzik videosunda da rol almıştır.

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HAZAL ÇAĞLAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  • Gönül Dağı (Asuman) – 2020’den itibaren devam eden TV dizisi
  • Aile Hükümeti – 2020 yapımı sinema filmi
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