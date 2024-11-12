Hazal Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Çağlar kariyeri ve biyografisi

Haberin Devamı

Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlayan Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde de eğitim görmüştür. No 10 Studio’da temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera önü oyunculuğu üzerine eğitim alarak kariyerine profesyonel olarak adım atmıştır. Galatasaray TV’de bir süre sunuculuk yapan Çağlar, aynı zamanda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

HAZAL ÇAĞLAR KARİYERİ

Hazal Çağlar’ın oyunculuk kariyeri, 2020 yılında “Aile Hükümeti” adlı filmde aldığı rol ile başlamıştır. Aynı yıl Gönül Dağı dizisinde “Asuman” karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin dikkatini çekmiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra Galatasaray TV’de sunuculuk yaparak televizyon deneyimi kazanan Çağlar, Burak Öksüzoğlu’nun "Konu Sen Olunca" adlı müzik videosunda da rol almıştır.

Haberin Devamı

HAZAL ÇAĞLAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ