“Haysiyet” ilk bölümüyle ekrana damga vurdu! Mehmet ve Simay’ın imkânsız aşkı

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KARLIOVA AİLESİ İLE HALUK TARMAN KARŞI KARŞIYA

Taşımacılık yapan Karlıova ailesi, Haluk Tarman’ın villasına eşya taşımak için gitti. Taşıma sırasında düşen bir vazonun çıkardığı ses üzerine Haluk Tarman dışarı çıktı. Yaşanan kazaya tepki gösteren Tarman, taşıma ekibine ağır sözlerle yüklendi.

Mehmet’i azarlayan Tarman’a, babası Sadık Karlıova karşı çıktı.

“Biz gariban adamlarız, her kuruşu alın terimizle kazanırız” diyen Sadık Karlıova, sözlerine “Bizim de bir servetimiz var, o da haysiyetimiz” diyerek noktayı koydu.





MEHMET VE SİMAY İLK KEZ KARŞILAŞTI

Daha önce reklam sektöründe çalışan Mehmet Karlıova, yeni bir iş görüşmesine gitti ve işe kabul edildi. Mehmet’in çalışmaya başladığı ajansta Simay da görev yapıyordu.

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İlk karşılaşmada Simay’dan etkilenen Mehmet, toplantıda onun sunumuna destek oldu. Ancak toplantı sonrasında Simay, Mehmet’i kendisinden rol çalmakla suçladı. Ekip liderinin Mehmet’in katkıları sayesinde reklam anlaşmasının kazanıldığını söylemesiyle gerilim kısa sürede yerini başka bir sürece bıraktı.

Anlaşmanın ardından düzenlenen kutlama yemeğinden haberi olmayan Simay ise şirkete döndüğünde tepki göstererek işi bırakma kararı aldı. Arkadaşlarının ikna etmesiyle kararından vazgeçen genç kadın, Mehmet’le çalışmaya devam etti.

AŞK YAVAŞ YAVAŞ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet’in söylediği “Olur Ya” şarkısından etkilenen Simay, kısa süre sonra bir kaza tehlikesi atlattı. Sürücüyle tartışan Simay’ı sakinleştirmeye çalışan Mehmet, karşı tarafın ağır tahriki üzerine kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.

İkili daha sonra sahile giderek gün içinde yaşananlardan dolayı birbirlerinden özür diledi. Sohbet ilerledikçe geçmişlerini birbirlerine anlatan Mehmet ve Simay’ın yakınlığı da giderek arttı.

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Mehmet, Simay’ı yaşadığı mahalleye götürdü. Genç kadın, sabah saatlerinde aynı mahallede bulunduğunu fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet’in ailesini, evini ve hayatını tüm gerçekliğiyle anlatması Simay’ın ona olan güvenini daha da artırdı.

Mahallede patlayan havai fişeklerden korkan Simay, Mehmet’e sarıldı. Sesin geldiği yere giden ikili, bir sokak düğünüyle karşılaştı. Düğünde eğlenen çift, gecenin sonunda yollarını ayırdı.

MEHMET AİLESİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Nakliye işinde ailesine yardım eden Mehmet, kahvaltıda yeni bir işe başladığını söyledi. Ancak bu karar babasının tepkisine neden oldu.

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Sadık Karlıova, Mehmet’e geçmişte reklam sektöründeki işi nedeniyle yaşadıkları maddi sıkıntıları hatırlattı. Ailesinin tepkisi üzerine Mehmet, “Size olan borcumu ödeyebilmek için o işe girdim. Son kuruşuna kadar ödeyeceğim” diyerek karşı çıktı.

Baba oğul arasındaki tartışma büyürken Mehmet evi terk ederek işe gitti.

“ARAMIZDA ARKADAŞLIKTAN DAHA ÖTE BİR ŞEY VAR”

Mehmet ve Simay’ın iş arkadaşlığı kısa sürede yakın bir dostluğa dönüştü. Simay, Mehmet’i Hollanda’daki bir etkinliğe davet etti. Ancak Mehmet, iki farklı hayatın insanı olduklarını söyleyerek bu teklife mesafeli yaklaştı.

Mehmet sonunda duygularını itiraf etti:

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“Aramızda arkadaşlıktan daha öte bir şey var. Kendimi ne kadar durdurmaya çalışsam da olmuyor. Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum.”

Simay da aynı duyguları taşıdığını söyledi. Ancak Mehmet, “Olmaz, ikimiz olamayız” diyerek geri adım attı.

Simay ise Mehmet’e, “Gözlerin bana çok güzel şeyler söylüyor, ben sadece onlara bakıyorum” sözleriyle karşılık verdi.

HALUK TARMAN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Mehmet ile Simay arasındaki yakınlık, Haluk Tarman’ın eve gelmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Daha önce Mehmet’le karşılaştığını hatırlayan Haluk Tarman, onun kendi evine nakliye için gelen kişi olduğunu öğrendi.

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Mehmet’in hem yazarlık hem de hamallık yapmasını küçümseyen Tarman, daha önce yaşanan tartışmayı da hatırlatarak genç adama tepki gösterdi.

Mehmet ise Simay’ın Haluk Tarman’ın kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

Babasının Mehmet’e yönelik sözlerine tepki gösteren Simay, “Mehmet bana hiç yalan söylemedi, hep olduğu gibiydi. Ben de onu bu yüzden sevdim. Ben Mehmet’i seviyorum” dedi.

Haluk Tarman ise bunun üzerine kızının çalıştığı ajansı arayarak Mehmet’in işten çıkarılmasını istedi.

İKİ AİLE ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Mehmet’in ailesi ise oğullarının Hülya ile evlenmesini istiyordu. Mehmet’in haberi olmadan ailesi, yakın komşuları Cemal’in evine giderek kızları Hülya’yı istemeye karar verdi.

Babası ve Mehmet arasında yaşananlardan sonra Mehmet’e olan güvenini dile getiren Simay, aralarındaki sınıf farkının önemli olmadığını söyledi.

“Biz seninle biriz, kalben eşitiz. Neden anlamıyorsun?” diyen Simay, Mehmet’e “Ben senin için sadece babanın değil, bütün dünyanın karşısına dikilirim. Peki sen yapabilir misin?” diye sordu.

Tam bu sırada Haluk Tarman’ın gelişiyle aileler arasında büyük bir tartışma başladı. Tarman, Karlıova ailesini Mehmet’in kızıyla yakınlaşmasını planlamakla suçladı.

Gerilim yükselirken Simay herkesi susturdu ve Mehmet’in elini tutarak “Ben Mehmet’i seviyorum” dedi.

Ancak Mehmet’in annesinin, “Mehmet Hülya ile evlenecek” sözleriyle ortalığı karıştırdı.

MEHMET’E TOKAT, SİMAY’A HAYAL KIRIKLIĞI

Mehmet’in sözlü olduğunu öğrenen Simay büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sadık Karlıova da oğluna Hülya ile evleneceğini söyledi.

Mehmet ise hayatıyla ilgili kararı kendisinin vermek istediğini belirterek babasına karşı çıktı. Baba oğul arasındaki tartışma fiziksel müdahaleye dönüşürken Sadık, Mehmet’e tokat attı.

Mehmet çaresizce Simay’ın peşinden gitti ancak genç kadına ulaşamadı.

İş yerine dönen Mehmet ise ikinci bir darbeyle karşılaştı. Ajans müdürü, Simay’ın isteği üzerine Mehmet’in işine son verildiğini söyledi.

HALUK TARMAN’DAN MEHMET’E “AŞKTAN VAZGEÇ” MESAJI

Simay’a ulaşamayan Mehmet, Haluk Tarman’ın evine gitti. Tarman, Mehmet’e aralarındaki farklılıkların yalnızca maddi durumdan ibaret olmadığını söyledi.

“Bazen aşk, vazgeçeceğin yeri bilmektir Mehmet” diyen Haluk Tarman, kızının geleceği için bu ilişkinin bitmesi gerektiğini savundu.

Simay ise yaşadığı hayal kırıklığını halası Şehnaz’a anlattı. Mehmet’e ilk kez koşulsuz güvendiğini söyleyen Simay, duyduğu yalan nedeniyle büyük bir acı yaşadığını dile getirdi.

SİMAY AİLESİNİN YILLARDIR SAKLADIĞI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Bir süre sonra Mehmet ailesinin yanına dönerek nakliye işine başladı ve Hülya ile evlenmeyi kabul etti.

Simay ise bir haftadır kendisinden haber alamadığı Mehmet’le son kez konuşmak istedi.

Bu sırada Haluk Tarman’ın ağzından yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıktı. Tarman, Simay’ın annesinin geçmişte ailesini terk ettiğini ve daha sonra geri döndüğünü anlattı.

Annesinin kendisini terk ettiğini düşünen Simay, duydukları karşısında adeta yıkıldı.

“Ben de annem gibi gideceğim. İsteseniz de yüzümü göremeyeceksiniz” diyen Simay, çantasını toplayarak Londra’ya gitme kararı aldı.

MEHMET, SİMAY'IN PEŞİNDEN GİTTİ

Karlıova ailesi Hülya’yı istemek için Cemal ve ailesinin evine giderken Mehmet herkesi geride bırakıp Simay’ın peşinden gitmeye karar verdi.

İş arkadaşından Simay’ın yerini öğrenen Mehmet, kamyonuyla genç kadının bulunduğu taksiyi takip etti. Sonunda Simay’ın önünü kesen Mehmet, onu durdurmaya çalıştı.

“Ben herkesi, her şeyi arkamda bıraktım. Yalnız Mehmet olarak geldim sana. Seni ilk gördüğüm gün bildiğim ne varsa unuttum. Bir tek sen varsın. Kader bu Simay, bizim kaderimiz bu” diyen Mehmet, aşkını itiraf etti.

Simay ise Mehmet’in kendisini kandırdığını düşünerek gitmekte ısrar etti.

Tam taksiye binecekken Mehmet son bir hamle yaptı ve Simay’a “Evlen benimle” diyerek evlilik teklifinde bulundu.

Haysiyet’in ilk bölümü, Mehmet ve Simay arasındaki aşkın geleceğine dair büyük bir merak bırakarak sona erdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Haysiyet ilk bölümüyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı ilk bölümün ardından düşüncelerini x'te paylaştı.

DENİZ TURAL

Simay ve Mehmet’in şarkı eşliğinde, beraber sunum yapması, mailleşmesi o kadar tatlı olmuş ki ikilinin bakışlarıyla kurmuş oldukları o uyum seyre değer bir etki yaratıyor. Şu sahne geçişlerinde tatlı bir yaz dizisi esintisi aldım biraz da

DİZİ TAKİPÇİSİ

Simay’ın annesinin geri döndüğünü ama Haluk tarafından kabul edilmediğini öğrenmesi… O hayal kırıklığı, o kırgınlık ve içinde biriken “neden?”ler Merih Öztürk’ün oyunculuğuyla öyle güzel geçti ki ekrana… İlk bölümden Simay’ın acısını izleyiciye hissettirdi.

GÖZDE DEMİR

Böyle aşklar kaldı mı? Gerçekten çok özel bir bölüm. Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyorum.

İSMAİL AYDEMİR

Muhteşem bir iş. Bir yanda fakir ama gururlu aile diğer tarafta her şeyin parayla alınacağını sanan bir grup.