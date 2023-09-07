'Hayatla Barış' ekibi okuma provasında buluştu

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Hayatla Barış filmi çok yakında sete çıkacak. Filmin kadrosunda bulunan Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu okuma provalarında buluştu.
Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, okuma provasında oyuncuları ziyaret etti.
Biran Damla Yılmaz ve küçüklüğünü oynayacak çocuk oyuncu...
Barış Telli ve annesi Aysel Telli provaları izledi.