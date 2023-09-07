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'Hayatla Barış' ekibi okuma provasında buluştu

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#Barış Telli#Ampüte Futbol Milli Takımı#Hayatla Barış
Hayatla Barış ekibi okuma provasında buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 08:17

Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli’nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı “Hayatla Barış” filminin oyuncu kadrosu okuma provasına başladı. Ekibi Barış Telli de ziyaret etti.

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Hayatla Barış filmi çok yakında sete çıkacak. Filmin kadrosunda bulunan Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu okuma provalarında buluştu.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, okuma provasında oyuncuları ziyaret etti.

Hayatla Barış ekibi okuma provasında buluştu


Yapımcılığını Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yapacağı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul’da yapılacak. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunacağı, altı haftada bitmesi planlanan filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

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Hayatla Barış ekibi okuma provasında buluştu

Biran Damla Yılmaz ve küçüklüğünü oynayacak çocuk oyuncu...

Hayatla Barış ekibi okuma provasında buluştu

Barış Telli ve annesi Aysel Telli provaları izledi.

 

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#Barış Telli#Ampüte Futbol Milli Takımı#Hayatla Barış

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