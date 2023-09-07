'Hayatla Barış' ekibi okuma provasında buluştu

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Hayatla Barış filmi çok yakında sete çıkacak. Filmin kadrosunda bulunan Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu okuma provalarında buluştu.



Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, okuma provasında oyuncuları ziyaret etti.

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Yapımcılığını Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yapacağı ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul’da yapılacak. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunacağı, altı haftada bitmesi planlanan filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

Biran Damla Yılmaz ve küçüklüğünü oynayacak çocuk oyuncu...

Barış Telli ve annesi Aysel Telli provaları izledi.