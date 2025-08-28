×
HABERLERKelebek Haberleri

Emre Altuğ oğullarıyla tatilde! 'Hayatını kurtardım babacığım'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 08:34

Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ da jetsurf’e merak sardı.

Oğulları Uzay ve Kuzey’le Çeşme’de tatil yapan şarkıcı, eğitmenden aldığı taktiklerin ardından kaskını takıp jetsurf’le denize açıldı. Ancak kıyıdan uzaklaştıktan sonra sörf tahtasının motoru bozuldu.

GÜNÜN KAHRAMANI

Denizin ortasında mahsur kalan Emre Altuğ’un imdadına küçük oğlu Uzay yetişti.

13 yaşındaki Uzay, jetsurf’üne atladı ve babasını kıyıya geri getirdi. Kahkahalar atarak babasına “Hayatını kurtardım” diye takılan küçük çocuk tatilcileri de güldürdü. [Deniz BOY]

Bodrum’da bir başına

Sümeyye Aydoğan tatiline Bodrum’da devam ediyor.

Oyuncu önceki gün Güvercinlik’teki bir plajdaydı. Günü tek başına geçiren Aydoğan’ın denizdeki keyifli halleri objektife böyle yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

