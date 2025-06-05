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'Hayat seninle deden arasında seçim yaptırdı' Tuğçe Tayfur kızı Necla Hira'nın sağlık durumunu açıkladı!

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın
Hayat seninle deden arasında seçim yaptırdı Tuğçe Tayfur kızı Necla Hiranın sağlık durumunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 10:08

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı, şarkıcı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızı Necla Hira'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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2023 yılında iş insanı Muhammet Aydın ile hayatını birleştiren Tuğçe Tayfur kızı Necla Hira’nın doğumuyla büyük mutluluk yaşadı.

'Plasentadan ayrılma riski vardı'

Doğum sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tayfur, kızını kucağına aldığı anları duygusal bir mesajla duyurdu.

Gece saatlerinde başlayan sancıların ardından acilen doğuma alındığını belirten Tayfur, “Sevgili hocamız, bebeğimizin plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve hemen doğuma aldı bizi” ifadelerini kullandı.

Hayat seninle deden arasında seçim yaptırdı Tuğçe Tayfur kızı Necla Hiranın sağlık durumunu açıkladı

Yeni doğan bebeğin kan değerlerinin düşük olduğunu belirten Tayfur, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi:

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“Hiracığımız’ın kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım karnımda çok güçlüydü, şimdi de öyle güçlü olacak.”

'Bugün yine olsa, yine seni seçerdim'

Doğumdan birkaç saat sonra bebeğinin yoğun bakıma alındığını açıklayan Tayfur, bir başka paylaşımında yaşadığı duygusal süreci şöyle anlattı:

Hayat seninle deden arasında seçim yaptırdı Tuğçe Tayfur kızı Necla Hiranın sağlık durumunu açıkladı

“Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Ya seni riske atacaktım ya da babam Antalya’ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yere vuruldum, hakarete uğradım ama sen karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa, yine seni seçerdim yavrum.”

Bu içten paylaşımıyla takipçilerini duygulandıran Tayfur, bebeğinin bir an önce sağlığına kavuşması için destek istemeyi sürdürdü.

Yoğun bakımdan müjdeli haber geldi

Günler süren bekleyişin ardından güzel haber yine sosyal medyadan geldi. Tayfur, Necla Hira’nın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Hayat seninle deden arasında seçim yaptırdı Tuğçe Tayfur kızı Necla Hiranın sağlık durumunu açıkladı

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“Solunum desteğimizi çıkardık. Muhammet gelip almasınlar diye sürekli kucağında tutsa da, karı koca bütün gece salya sümük ağlasak da… Hocalarımız, elhamdülillah artık bir sıkıntı olmadığını söyledi.”

Aydın ailesi, yaşanan bu zor sürecin ardından bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, sosyal medya üzerinden gelen destek mesajlarına teşekkür etti.

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#Tuğçe Tayfur#Ferdi Tayfur#Muhammet Aydın

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