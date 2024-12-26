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‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

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#Hayalperesst#Çağla Şıkel#Nail Gönenli
‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 07:00

Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı “Hayalperest”in prömiyeri yapıldı. Birçok ünlü isim Arıkan’ı yalnız bırakmadı.

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Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı “Hayalperest” gösterisi önceki akşam Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluştu. Arıkan, 90’lı yılların İstanbul’unda geçen bir hikayeyi sahneye taşıdı. Oyunu birçok ünlü isim de izledi.

‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Mert Dilek’in yazdığı, Mehmet Ergen’in yönettiği “Hayalperest”in müzikleri Tuluğ Tırpan’a, dans koreografileri ise Beyhan Murphy’ye ait. Enis Arıkan’a sahnede Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir’in yanı sıra 30 kişilik bir dansçı ve koro ekibi eşlik ediyor. Sezen Aksu’nun söz ve müziğini üstlendiği “Hayalperest” şarkısı da hikayede kullanıldı. Oyun, bugün, 11-12 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

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‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Enis’in kendi hayat hikayesi

Şebnem Bozoklu, yakın arkadaşını yalnız bırakmadı.

‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Bozoklu, “Biz birbirimizi 19 yıldır tanıyoruz. Bu oyunu ne kadar çok hayal ettiğini biliyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Enis’in kendi hayat hikayesinin bir anlatımını izleyeceğiz. Ben de bir karakter olarak bu oyunun içindeyim. Bu gece beni biraz gözyaşı bekliyor” dedi.

En güzel anne

Çağla Şıkel, “Enis’i çok seviyorum. Onun mezuniyet töreninde gibiyim. Bugünü gerçekten çok hayal etti” dedi.

‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Şıkel’e eşlik eden oğullarından Uzay ise annesini övdü: “Dünyanın en güzel annesi.”

‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Çağla Şıkel’in eski sevgilisi Nail Gönenli, yeni sevgilisi İdil Yazar’la el ele geldi.

‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Ecem Erkek
‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

Cansu Tosun


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#Hayalperesst#Çağla Şıkel#Nail Gönenli

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