‘Hayalperest’ perde açtı... Eski sevgililer Çağla Şıkel ile Nail Gönenli pişti oldu

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Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı “Hayalperest” gösterisi önceki akşam Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluştu. Arıkan, 90’lı yılların İstanbul’unda geçen bir hikayeyi sahneye taşıdı. Oyunu birçok ünlü isim de izledi.

Mert Dilek’in yazdığı, Mehmet Ergen’in yönettiği “Hayalperest”in müzikleri Tuluğ Tırpan’a, dans koreografileri ise Beyhan Murphy’ye ait. Enis Arıkan’a sahnede Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir’in yanı sıra 30 kişilik bir dansçı ve koro ekibi eşlik ediyor. Sezen Aksu’nun söz ve müziğini üstlendiği “Hayalperest” şarkısı da hikayede kullanıldı. Oyun, bugün, 11-12 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

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Enis’in kendi hayat hikayesi



Şebnem Bozoklu, yakın arkadaşını yalnız bırakmadı.

Bozoklu, “Biz birbirimizi 19 yıldır tanıyoruz. Bu oyunu ne kadar çok hayal ettiğini biliyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Enis’in kendi hayat hikayesinin bir anlatımını izleyeceğiz. Ben de bir karakter olarak bu oyunun içindeyim. Bu gece beni biraz gözyaşı bekliyor” dedi.

En güzel anne



Çağla Şıkel, “Enis’i çok seviyorum. Onun mezuniyet töreninde gibiyim. Bugünü gerçekten çok hayal etti” dedi.

Şıkel’e eşlik eden oğullarından Uzay ise annesini övdü: “Dünyanın en güzel annesi.”



