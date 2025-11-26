×
Hayallerindeki evi yaptırıp, İstanbul'u terk etmişti... Ünlü oyuncunun köy hayatı

Güncelleme Tarihi:

#Doğayla İç İçe Yaşayan Ünlüler#Nurgül Yeşilçay#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 09:46

Ünlü oyuncu setlerden uzak geçen zamanı fırsata çevirdi, hayallerini gerçekleştirdi. İstanbul'u terk eden oyuncu, köy hayatına adapte oldu.

Son olarak Kanal D'nin 2023 yapımı 'Veda Mektubu' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, setlerden uzak geçirdiği zamanı fırsat bildi ve hayallerini gerçekleştirdi.

İstanbul'un gürültüsünden ve kaosundan kaçan oyuncu, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.

Adres olarak İzmir'i seçen Nurgül Yeşilçay, evin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

Ustaları bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tek kattan oluşan evin mutfak ile iç içe olan salonu, devasa bir bahçeye açılıyor.

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış... Düzenleme ise kalabalık misafir grupları göz önüne alınarak yapılmış.

Her bir detayın incelikle düşünüldüğü evin tamamlanan ilk kısmı, Yeşilçay'ın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfak bölümü...

Büyük bir pencereden bahçeyi gören mutfakta, tezgah için siyah oturma alanı için ise ahşap renkler tercih edilmiş.

Evin dış cephesine asılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarını süsleyen mavi şeritler, Ege'nin izlerini taşıyor.

KÖY HAYATINA ADAPTE OLDU

Vaktinin neredeyse tamamını bağ-bahçe işleriyle geçiren Nurgül Yeşilçay, köy hayatına iyice adapte oldu. 

Traktör süren, ağaç budayan oyuncu o anları sosyal medya hesabında paylaştı. 

Kepçe operatörlüğüne de soyunan Yeşilçay, paylaşmının altına "Çalışıyoz gari" notunu düştü. 

